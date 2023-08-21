Озвучена неожиданная польза малосольных огурцов

Фото: istockphoto.com/Yevhenii Vlasov
«Во время жары кровь устремляется на периферию, сосуды расширяются, и у тех, кто обычно страдает от низкого давления, оно падает ещё больше. Появляется спутанность сознания, усталость. Если гипотоники съедят малосольный огурец, то жидкость в организме задержится и давление не будет понижаться. У таких людей будет прилив энергии», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Соломатина.
Кроме это, малосольные огурцы, по словам врача, поддерживают кислотно-щелочной баланс, тем самым обеспечивается нормальная работа мышц и сердца, а также восполняют потерю воды и электролитов во время потоотделения.
Читайте также:
Диетолог Кошелева назвала главную ошибку сидящих на диетах
Врач Шокур: Экспресс-диеты противопоказаны людям с депрессией
Диетолог Арзамасцев: Пить кофе с целью похудеть – бесполезно