Озвучена основная опасность нового варианта омикрона EG.5

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«Этот вариант не представляет собой ничего принципиально нового. Это одна из вариаций группы штаммов «Омикрон». Все омикроны очень заразны и относительно низкопатогенны. То есть — заражают так быстро, как корь и ветрянка, но смертей и осложнений вызывают относительно мало», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Аграновский.
Он подчеркнул, что новый EG.5 не станет опасным возбудителем инфекции.
До этого, Алексей Аграновский в беседе с «Радио 1» заявлял, что у россиян выработался иммунитет к штамму, поскольку многие уже переболели «омикроном».
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