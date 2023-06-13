Озвучена основная опасность нового вируса из Таиланда

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«Обычно в таких случаях наблюдается существенная потеря жидкости, поэтому следует помогать восстанавливать необходимый объём жидкости. Дисбаланс электролитов может иметь серьезные последствия, особенно среди детей, потеря более 30% для них может быть смертельна», — отметил в беседе с NEWS.ru Волчков.
По мнению эксперта, новый вирус мог появиться в Таиланде из-за неочищенной питьевой воды, но его распространение можно купировать.
Пхукет в Таиланде поразила неизвестная болезнь, патоген которой не установлен.
Ранее терапевт Ирина Андреева заявила, что количество людей, заразившихся метапневмовирусом человека (НMPV) стремительно увеличивается. По словам специалиста, скоро НMPV станет причиной массовых госпитализаций, так как вирус так же силен, как COVID-19. Она добавила, что в настоящее время противовирусной терапии для лечения HMPV не существует. Вирус передается через кашель, чихание, а в некоторых случаях даже при рукопожатии.