Озвучена самая распространённая проблема люде во время летнего отпуска

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Самая распространённая проблема — солнечные ожоги
Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что наиболее распространённой проблемой, с которой люди сталкиваются во время летнего отпуска, являются солнечные ожоги.
А косметолог Натэла Гришина отметила, что в летний период также не рекомендуется делать некоторые процедуры, включая пилинг, поскольку он нарушает верхний слой кожи, из-за чего она теряет защиту и становится более подвержена воздействию солнечных лучей.
«Иногда ожоги могут быть достаточного серьёзными и требуют долгого лечения. Выходить на пляж желательно до 11 утра либо ближе к вечеру, когда солнечные лучи не такие интенсивные. Обязательно нужно пользоваться солнцезащитным кремом», — отметила в беседе с «Москвой 24» Чернышова.
«В случаях необходимости, мы прописываем после процедуры использование средств с высоким фактором защиты. Сейчас существуют линейки, которые подходят не только для пляжей, но и для мегаполисов», — сказала в беседе с ФАН Гришина.Ранее косметолог Евгения Антимирова заявила, что при домашнем уходе за кожей обычно совершаются три основные ошибки, которые заключаются в использовании домашних скрабов из морской соли, масок из перца и горчицы для стимуляции роста волос, а также в избыточном умывании.
Мелисса Тимофеева