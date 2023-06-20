Озвучена страшная опасность наращённых ресниц

Фото: istockphoto.com/Iryna Mazorchuk
Хирург Умнов: Клей для ресниц может привлечь клеща-железницу
Врач-хирург Александр Умнов заявил, что наращённые ресницы опасны тем, что благодаря клею можно привлечь клеща-железницу – так называемую «ресничную вошь» - которая способна, в свою очередь, вызвать различные глазные инфекции и раздражения.
Так, клещ-железница может спровоцировать покраснение и воспаление глаз, закупорку сальных желез, а также блефарокератит, блефарит, блефароконъюнктивит, которые, в свою очередь, могут привести к повреждению кожи века.
Ранее Александр Умнов заявлял, что увлечение таким «благородным» напитком, как вино, может многократно повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, высокого артериального давления, болезней печени.
Так, клещ-железница может спровоцировать покраснение и воспаление глаз, закупорку сальных желез, а также блефарокератит, блефарит, блефароконъюнктивит, которые, в свою очередь, могут привести к повреждению кожи века.
«Попадание клея для наращивания ресниц на нежную, чувствительную кожу века или слизистую глаза способно привести к химическому ожогу. Содержащийся в некоторых клеях формальдегид способен вызвать раздражение глаза или аллергическую реакцию», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Умнов.
Ранее Александр Умнов заявлял, что увлечение таким «благородным» напитком, как вино, может многократно повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, высокого артериального давления, болезней печени.
Мелисса Тимофеева