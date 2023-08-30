Озвучены главные ошибки бросающих курить

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«Недооценка сложности отказа от курения. Многие курильщики длительное время ошибочно полагают, что могут легко бросить курить, когда захотят, и так будет сколько угодно раз. Но это не так. Залог успеха в отказе от курения — наличие хорошей мотивации и чёткое понимание, что даст отказ от курения именно вам», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Масякин.
Кром этого, при отказе от сигарет ошибочными являются желание решить проблему самостоятельно, неполный курс лечения, скрытие от близкого окружения наличия проблемы, а также переоценка прошлого неудачного опыта бросить курить.
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