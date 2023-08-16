Озвучены причины нездорового желания делать пластические операции

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«Часто приходится сталкиваться с людьми, которые придумывают себе идеалы красоты. Это не имеет ничего общего с индивидуальностью. Любой врач будет стараться донести нужную информацию, но не всегда это получается. Психологическая незрелость, нежелание слушать опытного и квалифицированного специалиста сводят разговор на нет. Пациент не готов к самостоятельным шагам, не уверен в себе. Возможно в этом случае, нужно обратить внимание на своё восприятие и поработать с психологом», — приводят «Дни.ру» слова хирурга.
«Программа обследования для каждого пациента подбирается исходя из личного и семейного анамнеза, наличия вредных привычек и т. д. Если у человека выявляют какие-либо отклонения, его направляют на дополнительные исследования в павильоне, а также на консультации узких специалистов в медорганизации столичной системы здравоохранения. Это позволяет составить полное представление о состоянии здоровья пациента и грамотно выстроить его маршрутизацию», – приводит АГН «Москва» слова руководителя центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Татьяны Елагиной.
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