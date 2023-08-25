Озвучены страшные последствия чрезмерного употребления мяса

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Диетолог-консультант Алексей Кабанов предупредил, что большое количество мяса может нанести вред организму и даже привести к ишемическим болезням сердца, и даже онкологии.
«При составлении своего рациона питания мы зачастую сдвигаемся в сторону мясных продуктов. Сами по себе они не вредны при умеренном употреблении, но в больших количествах начинают наносить существенный вред. Нашему организму, наряду с животными белками или железом, важно получать клетчатку из овощей, витамины из фруктов, растительные белки как альтернативу животным», — добавил в беседе с Pravda.Ru Кабанов.
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