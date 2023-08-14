Озвучены страшные последствия неправильного хранения консервов

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«Ошибки в приготовлении и хранении домашних консервов могут грозить серьёзными заболеваниями, и самое опасное из них — ботулизм, который вызывает бактерия Clostridium botulinum. Она обитает в почве и вырабатывает ботулотоксин — самый сильный из всех известных органических ядов», — пояснила в беседе с RT Кашух.
Для того, чтоб обезопасить себя и своих близких необходимо тщательно мыть овощи и фрукты, кипятить банки и крышки, стерилизовать готовые консервы.
До этого нутрициолог Дарья Русанова напомнила о пользе голубики, которая способна очистить организм от вредных свободных радикалов, вызывающих сердечнососудистые и онкологические заболевания.
«В голубике есть пребиотические волокна, которые служат пищей для полезных бактерий в кишечнике. Это способствует росту и размножению полезных микроорганизмов, укрепляет микробиоту и поддерживает ее разнообразие», — добавила в беседе с «Вестями Подмосковья» Русанова.
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