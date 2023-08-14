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Озвучены страшные последствия неправильного хранения консервов

Врач Кашух: «Ошибки в приготовлении и хранении консервов могут грозить серьёзными заболеваниями»
14 августа 2023, 14:57

Фото: istockphoto.com/merc67

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что неправильное приготовление или хранение консервов может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, в частности, к ботулизму.
Она отметила, что такое заболевание может поразить центральную и периферическую нервную систему, поэтому оно крайне опасно.

«Ошибки в приготовлении и хранении домашних консервов могут грозить серьёзными заболеваниями, и самое опасное из них — ботулизм, который вызывает бактерия Clostridium botulinum. Она обитает в почве и вырабатывает ботулотоксин — самый сильный из всех известных органических ядов», — пояснила в беседе с RT Кашух.


При первых же симптомах заболевания врач рекомендовала незамедлительно обращаться к специалистам.

Для того, чтоб обезопасить себя и своих близких необходимо тщательно мыть овощи и фрукты, кипятить банки и крышки, стерилизовать готовые консервы.

До этого нутрициолог Дарья Русанова напомнила о пользе голубики, которая способна очистить организм от вредных свободных радикалов, вызывающих сердечнососудистые и онкологические заболевания.

«В голубике есть пребиотические волокна, которые служат пищей для полезных бактерий в кишечнике. Это способствует росту и размножению полезных микроорганизмов, укрепляет микробиоту и поддерживает ее разнообразие», — добавила в беседе с «Вестями Подмосковья» Русанова.

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#консервы
#врач
#заболевания
#здоровье
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В Подмосковье после укусов клещей зарегистрировали более 130 случаев болезни Лайма
14 августа 2023, 15:24

Фото: Istockphoto / Nataba

В Московской области более 14,5 тыс человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Зарегистрировано более 130 случаев болезни Лайма, сообщили в пресс-службе подмосковного управления Роспотребнадзора.
В Подмосковье насчитали 14561 обращений к медикам после укусов клещей, из них 4081 – дети. Известно о 131 случае болезни Лайма. 12053 человека у прошли вакцинацию от клещевого энцефалита. Случаев вирусного энцефалита в регионе выявлено не было», – уточнили в пресс-службе. 
В Роспотребнадзоре добавили, что проведена обработка от клещей на площади 4406 га. В том числе обработаны территории летних оздоровительных учреждений.
 
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#клещи
#здравоохранение
#роспотребнадзор
#болезнь
#подмосковье
#московская область
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Депутат Бессараб объяснила необходимость пособий для родителей о нормах питания детей
14 августа 2023, 15:12

Фото: istockphoto.com/Choreograph

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею создать пособия для молодых родителей о нормах питания детей, поскольку уверена, что современные молодые родители действительно зачастую поддаются на околонаучные системы рациона и приучают к ним своего ребёнка.
В результате такого питания, по её мнению, организм ребёнка не получает необходимых элементов и у детей могут развиться серьёзные заболевания.

«Такая тревожащая общемировая тенденция действительно существует. Когда родители, поддаваясь каким-то околонаучным течениям, лишают своих детей нормальных развития и питания <…>  Должен быть госзаказ на такую деятельность. И ассоциации в этом вопросе. Они должны будут обратиться в соответствующие структуры и ведомства, чтобы добиться рассмотрения реализации таких предложений», — пояснила в беседе с RT Бессараб.

До этого председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать пособий для молодых родителей о нормах питания ребёнка из-за роста популярности веганства для детей, что опасно для их здоровья.

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#родители
#заболевания
#дети
#питание
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Доктор Продеус рассказал, сколько мороженого можно съесть в день
14 августа 2023, 14:44

Фото: IStock/udra

Заболеть от мороженого невозможно, а вот набрать вес – запросто. Об этом «Радио 1» рассказал врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус. По его словам, главная опасность холодного продукта – количество жиров и углеводов в составе.
«Мороженое – это углеводы и жиры. Опасно оно может в больших количествах только с позиции набора лишнего веса. Но заболеть от мороженного невозможно, переохладить горло, как некоторые считают, тоже невозможно. Болеют люди не от мороженного, а от инфекции. Не мороженное вызывает ангину. Ангина – это бактериальное заболевание. Чтобы заболеть ангиной, нужно иметь бактериальную инфекцию, а в хорошем мороженном бактерий нет», — сказал Продеус.
По словам специалиста, небольшая порция мороженого не навредит детям или молодым людям, у которых есть хотя бы небольшая физическая нагрузка.
«Если мы говорим о детях и молодых людях, которые активны, хорошо двигаются, имеют физнагрузку, то им можно съесть брикетик мороженого – 100-150 грамм. Они эти калории сожгут быстро. А вот сорбет будет менее вреден, потому что это охлаждённая, приготовленная из фруктов холодная масса, в которой много углеводов, но жиров там практически нет. Соответственно, вероятность набора веса меньше», — добавил врач.
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#врач
#мороженое
#опасность
#люди
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Более 6 тыс. человек проверили своё здоровье в парках Подмосковья с начала лета
14 августа 2023, 14:11

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

У жителей Московской области есть возможность проверить свое здоровье в парках региона, в рамках выездной акции «Проверь здоровье в парке».

12 и 13 августа, у жителей Московской области была возможность проверить свое здоровье в 23 парке региона, в рамках акции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В эти выходные акция проходила в парках Балашихи, Долгопрудного, Коломны, Пушкино, Солнечногорска, Ленинского и других муниципалитетах.

«Такая акция позволяет всем желающим проверить свое здоровье на свежем воздухе, а не идти в поликлинику. За минувшие выходные этой возможностью воспользовались почти 400 человек. А за всё лето – уже более 6 тыс. прошедших диагностику», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».

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#уход
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Врачи Егорьевской больницы спасли пожилую пациентку с пульсом 35 ударов в минуту
14 августа 2023, 11:20

Фото: istockphoto / Peera_Sathawirawong

Бригада скорой помощи привезла 83-летнюю женщину с низким пульсом в Региональный сосудистый центр Егорьевской больницы.
Пожилая пациентка рассказала врачам, что наблюдала у себя головокружение и слабость на протяжении недели, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе диагностики врачи выявили атриовентрикулярную блокаду, при которой нарушается работа проводящей системы сердца и импульсы сердечной мышцы сильно замедляются или совсем прекращаются.

Врачи экстренно приняли решение установить пожилой пациентке кардиостимулятор.  
«Под местной анестезией мы провели эндоваскулярную операцию. Через небольшой разрез в области ключицы и прокол подключичной вены мы произвели установку блока кардиостимулятора. Благодаря профессионализму врачей и наличию ангиографического оборудования, операция прошла успешно и заняла час», — сказала врач-кардиолог Айсылу Сафина.
На сегодняшний день женщина чувствует себя хорошо, она выписана под наблюдение врача.

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#служба
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Диетолог Гинзбург рассказал о вреде чрезмерного употребления кваса
14 августа 2023, 04:07

Фото: iStock/Елена_Сибирякова

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург считает, что чрезмерное употребление такого популярного у россиян напитка, как квас, может представлять опасность для организма. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.
«Даже здоровым людям стоит пить его в ограниченных количествах. Я бы рекомендовал употреблять только один стакан кваса в день, причем после еды. Если речь идет об окрошке с квасом, то не больше одной порции в день», — рассказал Гинзбург.

Специалист пояснил, что причина таких строгих ограничений заключается из-за высокого содержания сахара в квасе. Поэтому чрезмерное употребление данного напитка может привести к набору лишнего веса, а иногда — и к развитию сахарного диабета.

Кроме того, отметил доктор Гинзбург, не следует употреблять квас тем, кто мучается от тех или иных болезней желудка, таких как гастрит или язва — содержащиеся в квасе органические кислоты будут лишь раздражать слизистую желудка и провоцировать обострение заболевания.

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#напитки
#диетолог
#советы
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Вирусолог Зверев прогнозирует подъем заболеваемости COVID-19 в России в октябре
13 августа 2023, 11:13

Фото: istockphoto/Ovidiu Dugulan

Циркуляция всех респираторных и вирусных заболеваний активно включается в осенне-зимний период. Об этом рассказал научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.
В беседе с ТАСС эксперт отметил, что подъема заболеваемости коронавирусом россиянам следует ожидать в октябре. Несмотря на общее улучшение ситуации, COVID-19 никуда не делся, он остался в человеческой популяции. Говоря о новой модификации омикрон-штамма коронавируса EG.5 («эрис»), ученый отметил, что его не стоит особенно опасаться, так как он мало чем отличается от предыдущих вариантов омикрона.

По информации специалистов Роспотребнадзора, с апреля по август текущего года в России выявлено 17 случаев заболевания, вызванного штаммом EG.5. Новый подвид заболевания пока не получил в стране широкого распространения. Однако ухудшение эпидемиологической ситуации, связанное с появлением модификации «эрис» все-таки возможно.

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#учёный
#эксперт
#август
#заболевания
#коронавирус
#штамм
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Диетолог Стародубова сообщила, что порция торта не должна превышать 150 граммов
13 августа 2023, 04:24

Фото: iStock/Magone

Безопасная для фигуры взрослого человека порция торта не должна превышать 150, а для детей — 75 граммов, рассказала в беседе с РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова
По словам специалиста, даже в указанной порции в 150 граммов почти половину (от 40 до 70 граммов) будет составлять сахар. Поэтому лучше разделить соответствующий кусок на три или четыре части.

Замена ингредиентов в торте может снизить его калорийность. Так, использование фруктов положительно влияет на состав блюда благодаря минеральным веществам, витаминам и биологически активным соединениям. Но, отмечает Стародубова, сладость фруктов обеспечивают простые сахара — а это значит, что количество калорий уменьшится довольно несущественно.

Кроме того, диетолог посоветовала есть торт уже после основного приёма пищи — как десерт, чтобы уменьшить риск переедания.

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#питание
#сладости
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Расширен список жизненно необходимых лекарств
Перечень жизненно необходимых лекарств расширяется в России с воскресенья cогласно решению правительства РФ
13 августа 2023, 04:12

Фото: iStock/AlexRaths

С воскресенья, 13 августа, в России расширяется список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Вступило в силу соответствующее постановление, подписанное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным ещё в июне.
В обновлённый перечень включили дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир были добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяют как противовирусную терапию у детей, имеющих хронический гепатит С.

Новая лекарственная форма – таблетки диспергируемые – добавлена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией.

Для обезболивающего препарата «Просидол» также добавлена форма подъязычных таблеток, а для иммунодепрессанта пирфенидон – таблетки, покрытые плёночной оболочкой. Эта лекарственная форма была разработана в России и зарегистрирована в конце 2022 года.

Напомним, цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство. Эти препараты используют в больницах по программам госгарантий бесплатной медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП – более 800 медикаментов.
#лекарства
#цены
#правительство
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