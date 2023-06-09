Озвучены основные симптомы опухоли головного мозга

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Кроме того, опухоль может образоваться в желудочках мозга, которые обеспечивают отток спинномозговой жидкости, и при нахождении новообразований на пути оттока, могут наблюдаться утренняя головная боль, тошнота, рвота.
«Специалист назначает нейровизуализацию, которая определяет очаг поражения. В зависимости от локализации новообразования врач решает, нужна ли пациенту операция. Не все опухоли поддаются хирургическому лечению, но это не приговор», — заключил в беседе с «Вечерней Москвой» Гайфутдинов.
В то же время врач-проктолог Марьяна Абрицова заявила, что к онкологии может привести и бесконтрольный приём слабительных лекарственных средств. Как передаёт utro.ru, тем, кто страдает от проблем с опорожнением кишечника, не рекомендовано касторовое масло с препаратами на основе сенны и крушины, которые могут вызвать привыкание.
Ранее онколог Евгений Черемушкин для профилактики рака груди рекомендовал женщинам регулярно заниматься спортом, отказаться от курения и необходимо контролировать массу тела. При этом, факторами, которые могут спровоцировать заболевание, являются генетическая предрасположенность, вредные привычки, в частности, курение, избыточный вес. Также в зоне риска нерожавшие и не кормящие грудью женщины.