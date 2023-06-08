Папа Франциск успешно перенес трехчасовую операцию на кишечнике

Фото: официальный сайт Ватикана
Врачи решились на хирургическое вмешательство, поскольку у понтифика появились болезненные симптомы
Папе римскому Франциску провели операцию на кишечнике в римской клинике «Джемелли», сообщает в среду Associated Press.
В Ватикане сообщили, что операция продлилась три часа и прошла без осложнений. 86-летний понтифик находился под общим наркозом.
В 2021 году Франциск перенес операцию на толстой кишке, и вот теперь послеоперационная грыжа стала вызывать у него болезненные симптомы, из-за чего врачи и решились на повторное хирургическое вмешательство. Пациенту была сделана лапаротомия, а также пластика брюшной стенки.
Медики сообщили, что пока папа римский на несколько дней останется в больнице, «чтобы обеспечить нормальное послеоперационное наблюдение и полное функциональное восстановление».
Ранее папа римский Франциск предложил свой план по урегулированию конфликта на Украине. Он рассказал, что приоритетом должно стать сохранение жизни и здоровья людей, а также отказ посторонних государств участвовать в вооруженном конфликте. Кроме того, понтифик одним из пунктов назвал важность прекращения отправок западной военной техники на Украину.
В Ватикане сообщили, что операция продлилась три часа и прошла без осложнений. 86-летний понтифик находился под общим наркозом.
Медики сообщили, что пока папа римский на несколько дней останется в больнице, «чтобы обеспечить нормальное послеоперационное наблюдение и полное функциональное восстановление».
Ранее папа римский Франциск предложил свой план по урегулированию конфликта на Украине. Он рассказал, что приоритетом должно стать сохранение жизни и здоровья людей, а также отказ посторонних государств участвовать в вооруженном конфликте. Кроме того, понтифик одним из пунктов назвал важность прекращения отправок западной военной техники на Украину.
Артем Путинцев