Парикмахер Юнг рассказала, как часто нужно мыть голову

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Парикмахер из Америки Эбби Юнг раскрыла оптимальную частоту мытья головы в TikTok.
«Лента. Ру» пишет, что блогерша с никнеймом abbeyyung (1,1 млн подписчиков) советует очищать волосы, ориентируясь на индивидуальные потребности и предпочтения. Парикмахер уточнила, что людям с кожей, склонной к появлению перхоти, себорейного дерматита или псориаза, необходимо мыть голову чаще.
А любителям мыть голову каждый день парикмахер порекомендовала наносить на пряди масло. Это поможет предотвратить повреждения, которые возникают из-за частого контакта с водой.
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«Иначе проблемы будут только усугубляться. Это ухудшит здоровье ваших волос», — рассказала Эбби Юнг.
«В некоторых продуктах для волос есть кокосовое масло или силиконы, образующие барьер вокруг ваших локонов, который предотвращает проникновение воды», —рассказала Юнг.Читайте также:
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Мария Фирсова