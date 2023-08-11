Парки 21 муниципалитета приглашают проверить здоровье в эти выходные

Фото: Минздрав МО
В парках 21 городского округа Подмосковья пройдёт акция по проверке здоровья в парках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
С начала лета бригады медицинских специалистов каждые выходные работают в парках области. Не посещая поликлинику, жители региона могут пройти диагностику и получить консультацию врача. На сей раз медработники приедут в парки Балашихи, Долгопрудного, Коломны, Пушкина, Солнечногорска и других муниципалитетов.
В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику на углублённого обследование.
При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.
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В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику на углублённого обследование.
При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская