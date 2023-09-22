Патологоанатом Эдигер обвинил крионические компании в мошенничестве

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Основатели компании утверждают, что в будущем будет придумана технология возвращения к жизни замороженных людей. Однако собеседник ОСН утверждает, что «оживление» уже умерших людей невозможно. Поэтому такая схема – это мошенничество и манипуляция сознанием людей, которых сломила гибель близкого человека.
В заключение Эдигер заявил, что такие компании занимаются недобросовестным предпринимательством, вселяя в людей слепую веру в прекрасное будущее их умерших родственников.
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