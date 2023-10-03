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В Коломенской больнице стала доступна биопсия щитовидки под УЗИ-контролем

03 октября 2023, 20:30
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Жителям Коломенского городского округа стал доступен новый вид диагностики – пункционная биопсия узлового образования щитовидной железы. Она позволяет определить доброкачественность или злокачественность новообразования, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Для получения точного результата исследование проходит под ультразвуковым контролем. Это обеспечивает безопасность процедуры. Врач видит, куда именно вводится игла. Кроме того, УЗИ-исследование само по себе позволяет распознать злокачественные и доброкачественные новообразования.

Длительность процедуры – от 15 до 25 минут. Её проводят без анестезии. После прокола узла щитовидной железы врач тонкой иглой с помощью одноразового шприца выполняется забор клеток щитовидной железы.


Процедуру проводят в Коломенской областной больнице бесплатно, по полису ОМС. Она доступна всем жителям Московской области. Раньше жителям Коломны для прохождения диагностики нужно было ездить в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского.

На пункцию щитовидной железы направляет лечащий врач. По результатам исследования медицинский специалист определяет дальнейшую тактику лечения.

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Подмосковный травматолог Захаров рассказал, что делать в случае укуса клеща
03 октября 2023, 19:56

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковье не является опасным по клещевому энцефалиту, однако изредка в регионе встречаются клещи-носители боррелиоза. Об этом сообщил заведующий травмпунктом Подольской больницы Дмитрий Захаров. Он также рассказал, что делать, если во время лесной прогулки укусил клещ.
«В последнее время к нам часто обращаются пациенты, атакованные клещами. Люди идут в лес, приносят полные корзины грибов, а заодно на себе - клещей. Если снятый клещ жив, нужно отнести его на экспертизу, чтобы выяснить, является ли он носителем инфекций. Если анализ положительный, необходимо обратиться в поликлинику к врачу-инфекционисту», – посоветовал Захаров.
Клещи впиваются не сразу, продолжил врач. Поэтому, придя домой, нужно снять одежду и внимательно осмотреть себя. После прогулки не будет лишним осмотреть и собаку: даже при использовании защитных средств она может принести клеща домой на себе.
 
По словам Захарова, самый простой способ уберечься от укуса - не дать клещу шанса пробраться под одежду. Поэтому брюки надо заправить в носки, на голову надеть плотно прилегающий головной убор. При этом между вещами не должно быть зазоров. Одежда должна быть светлой, чтобы на ней было видно клещей. На открытых участках тела необходимо использовать отпугивающие клещей репелленты. 

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Врач Мясников рассказал, что приводит к заболеваниям печени
Врач Мясников: алкоголь и сахар приводят к проблемам с печенью
03 октября 2023, 19:49

Фото: iStock/mi-viri

Заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной службой новостей рассказал, от чего может страдать печень.
В первую очередь для печени представляет угрозу алкоголь. Мясников отметил, что малые дозы алкогольных напитков не причинят вреда организму, а вот если перейти границы нормы – возможны негативные последствия. Основными заболеваниями печени, полученными от употребления алкоголя, являются гепатиты и циррозы.

Также собеседник ОСН отметил, что неалкогольный гепатоз, переходящий в гепатит и затем в рак, вызывает сахар.

Кроме того, по словам Мясникова, цирроз печени возникает не только от напитков, но и от еды. Люди с лишним весом также подвержены проблемам с печенью. Также в зоне риска находятся люди с сидячим образом жизни.

Врач отметил и негативное влияние лекарственных препаратов на печень. В частности речь идёт о препаратах, в составе которых есть различные травы. Регулярное принятие таких лекарств приводит к проблемам с печенью. 

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#гепатит
#люди
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Россиянам рассказали об опасности слегка подгнивших овощей и фруктов
Микотоксины, вырабатывающиеся при гниении, негативно воздействуют на организм
03 октября 2023, 18:03

Фото: iStock/Baloncici

Даже частично заплесневелые овощи и фрукты опасны для организма. Об этом сообщает издание «Аргументы недели».
Часто на прилавках магазинов можно увидеть уценённые частично подгнившие овощи и фрукты. Экономные люди сразу же бегут их покупать с мыслями о том, что повреждённую часть плода можно обрезать, а при термической обработке и вовсе никаких бактерий не останется.

Однако это не так. «Аргументы недели» уточняют, что при гниении вырабатываются токсичные вещества – микотоксины, которые поражают не только один участок плода, но и казалось бы здоровую часть тоже. 

Именно поэтому ни в коем случае не стоит употреблять такие продукты в пищу, поскольку эти токсины снижают иммунитет, повреждают слизистые почек и печени, негативно влияют на кровеносную и нервную системы, желудочно-кишечный тракт. Также они вызывают заболевания крови, септические ангины, различные дерматиты, судороги и острую боль. Кроме того, они нарушают работу репродуктивной системы и дисбалансируют гормональное равновесие.

Помимо этого, микотоксины невозможно смыть водой, а также уничтожить при варке или заморозке. 

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#заболевания
#магазины
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Подмосковный омбудсмен Фаевская восстановила пенсионеру право на бесплатное получение инсулина
03 октября 2023, 16:27

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла пенсионеру восстановить право на бесплатное получение лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена Подмосковья.
К Фаевской обратился пожилой мужчина по имени Эдуард Владимирович, который вынужден регулярно принимать инсулин из-за сахарного диабета. Он зарегистрирован в Херсонской области, хотя постоянно проживает в Павловском Посаде. Поэтому по закону пенсионер имеет право на получение лекарства бесплатно. 
 
Однако у заявителя возникли трудности в получении лекарства. Чтобы помочь ему, Фаевская обратилась в региональный Минздрав. Сейчас право на бесплатное лекарство для пенсионера восстановлено, и он обеспечен инсулином в нужном количестве.
 
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#московская область
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Достроить ФАП под Волоколамском планируют до конца года
03 октября 2023, 14:53

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В деревне Ботово Волоколамского городского округа заканчивается строительство фельдшерско-акушерского пункта. Строительная готовность превышает 80%, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
ФАП рассчитан на 36 посещений в смену. Площадь одноэтажного здания - более 200 кв м. В нём разместятся кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов и помещение для персонала.
 
Сейчас в здании монтируют системы автоматизации и диспетчеризации, наружные инженерные сети, благоустраивают прилегающую территорию. Завершить все работы и сдать объект планируется до конца года.

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#подмосковье
#московская область
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Дерматолог Ворожбит рассказала, чем опасно долгое ношение гель-лака
Дерматолог Ворожбит: гель-лак можно носить не дольше трёх недель
03 октября 2023, 14:09

Фото: iStock/DragonImages

Гель-лак стоит носить не дольше трёх недель, поскольку он источает ногти. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматовенеролог, главный врач «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» Светлана Ворожбит.
По словам специалиста, в состав гель-лака входят опасные химические вещества, такие как формальдегиды, метакриловые кислоты, консерванты и прочие добавки. Они могут вызывать аллергическую реакцию, приводить к дерматиту и экземе.

Кроме того, собеседница «Газеты.Ru» отметила, что долгое ношение гель-лака приводит к хрупкости и ломкости ногтей. Также возможно расслоение и появление белых пятен.

В связи с этим, стоит ограничить ношение гель-лака тремя неделями. Это также связано с тем, что ноготь отрастает, и происходит смещение центра тяжести на свободный край, что создаёт дополнительное давление на ногтевую пластину и приводит к поломкам. Также лак может постепенно отслаиваться, и в открывшиеся области будет попадать вода и грязь, которые спровоцируют развитие грибковой инфекции.

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#женщины
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Врач-онколог назвал первый симптом агрессивного рака поджелудочной
Онколог Карасев назвал желтизну кожи первым симптомом агрессивного рака
03 октября 2023, 12:49

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Одним из самых опасных и сложно излечимых видов онкологии врачи считают рак поджелудочной. О главных симптомах агрессивного рака рассказал онколог и хирург Иван Карасев в своем телеграм-канале.

Рак поджелудочной относится к быстро прогрессирующим и сложным в лечении заболеваниям. При заболевании поджелудочной железы нарушается работа во всем организме. 

«Выведение из строя этого органа пошатнет сразу две огромные системы в человеческом теле: пищеварительную и гормональную», – заявил врач.
Как отмечает Карасев, на серьезные проблемы в организме указывает желтушность кожи и склер, желтизна может быть признаком опухоли головки поджелудочной железы.

Появление болей в области живота не стоит игнорировать. При раке боль может отдавать в спину и усиливаться в лежачем положении. Также рак поджелудочной многие люди первое время могут принимать как заболевания межпозвонковых дисков.

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#люди
#онкология
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Подмосковные врачи извлекли из носа маленькой девочки бумажку, с которой она ходила 2 недели
03 октября 2023, 12:40

Фото: istockphoto / gpointstudio

В поликлинику Видновской больницы обратились родители 5-летней девочки с жалобами на резкий запах из носа ребёнка.

Врачи провели обследование малышки и нашли в её носу инородное тело в полости носа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Позже врачи узнали, что девочка в процессы игры вдохнула бумажку и не рассказала родителям об этом.

Девочка ходила с бумажкой в носу около двух недель, врачи приняли решение о проведении операции по извлечению инородного предмета. 

 «Мы приняли решение о проведении операции. Она проводилась под общим наркозом. Учитывая длительное нахождение в полости носа инородного тела, оно было спаяно со слизистой оболочкой, что представляло определенные трудности при оперативном вмешательстве. Тем не менее, с помощью эндоскопических инструментов находка была благополучно извлечена. Малоинвазивная операция прошла успешно и заняла не более 20 минут», — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова. 

Врач также отметила, что ребёнок находился на протяжении двух недель в опасном положении, так как даже маленькое инородное тело в носу могло вызвать асфиксию с летальным исходом.

На сегодняшний день юная пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. 

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В Подмосковье снижается заболеваемость алкоголизмом
03 октября 2023, 10:38

Фото: istockphoto / itakdalee

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что в Московской области прослеживается тенденция к снижению заболеваемости алкоголизмом.
Ежегодно 3 октября отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.
«Уже несколько лет мы наблюдаем позитивную динамику по сокращению количества тех, кто страдает от алкоголизма. Так, заболеваемость алкоголизмом в 2022 году по сравнению с 2020 годом снизилась на 5%. И на те же 5% снизилась она в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил психиатр-нарколог Виталий Холдин.
Наблюдается снижение заболеваемости алкоголизмом среди взрослых и также среди несовершеннолетних. Это происходит благодаря слаженной профилактической работе наркологической службы со студентами, школьниками и их родителями. 

Специалисты рекомендуют прививать правильные привычки и здоровое отношение к трезвости как норме жизни детям с раннего возраста.

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