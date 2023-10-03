В Коломенской больнице стала доступна биопсия щитовидки под УЗИ-контролем

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Длительность процедуры – от 15 до 25 минут. Её проводят без анестезии. После прокола узла щитовидной железы врач тонкой иглой с помощью одноразового шприца выполняется забор клеток щитовидной железы.
На пункцию щитовидной железы направляет лечащий врач. По результатам исследования медицинский специалист определяет дальнейшую тактику лечения.
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