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Пациентке областного онкодиспансера полностью вылечили рак корня языка

11 октября 2023, 16:02
Фото: Istockphoto / andrei_r

Фото: Istockphoto / andrei_r

Врачи Московского областного онкологического диспансера спасли жизнь женщины с раком корня языка. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Около полутора лет 68-летней женщина ощущала дискомфорт при глотании пищи, боль отдавала в ухо. По результатам обследований пациентке поставили диагноз «рак корня языка».

После решения консилиума специалисты подмосковного онкодиспансера назначили пациентке курс химиолучевой терапии. Такое лечение обычно назначают в случае неоперабельного плоскоклеточного рака полости рта и горла.


Через семь месяцев после прохождения лечения и контрольного обследования раковые клетки у пациентки обнаружены не были.

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#московская область
#онкология
#диспансер
#пациент
#врачи
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Не сиди на холодном, отморозишь придатки: Гинеколог развеяла главный женский миф
Гинеколог Ерофеева рассказала о заболеваниях из-за переохлаждения
11 октября 2023, 15:54

Фото: IStock/Doucefleur

История о том, нельзя сидеть на холодном из-за риска отморозить придатки, является мифом. Об этом «Радио 1» рассказала врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.
По словам специалиста, воспалительные процессы женской половой сферы возникают из-за инфекции в организме.
«В подавляющем большинстве случаев – это инфекции, передаваемые половым путём, также внутрь может попасть инфекция при нарушении гигиены. Конечно, переохлаждение может быть фактором, который спровоцирует воспалительный процесс, но в небольшом проценте случаев», — сказала Любовь Ерофеева.
При этом врач рекомендовала всё же одеваться по сезону, поскольку переохлаждение может спровоцировать развитие других заболеваний.
«При переохлаждении низа живота может возникнуть цистит, но он тоже должен иметь инфекционное начало. То есть в организме должны жить микробы, чтобы проявилось заболевание. Также цистит может возникнуть из-за дефектов иммунитета или при некоторых позах при сексуальных контактах», — добавила врач.
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#инфекция
#врач
#женщины
#заболевания
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Врач призвал отказаться от телефонов и искать людей с деменцией
Врач Новосёлов назвал осень самым опасным временем года для людей с деменцией
11 октября 2023, 15:05

Фото: IStock/PIKSEL

Осень – одно из самых опасных времён года людей с деменцией. В этот период наступают холода, которые могут негативно сказаться на здоровье больных. Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов рассказал «Радио 1», как опередить человека с деменцией, и чем ему можно помочь.
У людей с деменцией слабые адаптационные возможности, поэтому смену климата они переносят тяжело. К тому же, при низких температурах люди с деменцией часто переохлаждаются, так как часто они одевают не по погоде.
«Человека с деменцией можно определить по признакам социальной запущенности. Как правило, они неряшливо одеты или одеты не по погоде, бывает даже в домашних тапочках выходят на улицу, в халатах. У них растерянный вид, они не знают, куда идти. На это надо обращать внимание», — сказал Новоселов.
Врач подчеркнул, что люди могут не заметить человека, которому нужна помощь, потому что постоянно смотрят в телефоны. Однако если есть подозрения, что человек потерялся, нужно не бояться ему помочь.
«Человек может даже назвать адрес, куда он едет, может сказать, что он едет к племяннику или внуку. Они также могут называть адрес, по которому проживали в детстве. Но если вы всё же подумали, что у человека проблемы, можно вызвать наряд полиции или обратиться по телефону 911. Важно дождаться специалистов, чтобы передать человека прямо в руки. Ничего страшного, если это будет ошибка. Будет гораздо хуже, если такой человек будет просто кататься по метро, потому что никто на него не обратит внимание», — заявил Валерий Новоселов.
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#телефоны
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#врач
#человек
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Врач Новоселов предсказал увеличение числа людей с деменцией в России
Геронтолог Новоселов: людей с деменцией в России станет в разы больше
11 октября 2023, 14:52

Фото: IStock/DimaBerkut

По неофициальным данным в России проживают порядка двух миллионов человек с деменцией. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов. По его мнению, в будущем, это число вырастет в несколько раз.
Специалист отметил, что деменция — это результат нарушения когнитивных процессов. В молодом возрасте деменция встречается значительно реже, чем у лиц старших возрастных групп. Валерий Новоселов отметил, что население России в ближайшие 30 лет будет стареть, а в месте с этим произойдёт и увеличение числа людей с деменцией.
«По оценкам специалистов, в России порядка двух миллионов человек с деменцией, то есть на 100 жителей приходится полтора человека с деменцией. А до 2050-го году прогнозируется, что население будет стареть: количество людей старше 60 лет увеличится в три раза, людей старше 85 лет станет в четыре раз больше, количество людей старше 100 лет станет больше в семь раз. Поэтому деменция станет проблемой этого мира, этого времени», — отметил врач.
Специалист предложил создать специальный реестр, куда будут входить люди с нарушениями работы головного мозга. Он также предложил формировать специальные QR-коды для людей, которые помогут людям определять людей с деменцией и помогать им на улице, если те заблудились.

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#врач
#человек
#население
#нарушения
#люди
#пенсионер
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Сомнолог Кудинов назвал лайфхак для лёгкого пробуждения осенью и зимой
Сомнолог Кудинов объяснил, почему осенью и зимой сложно проснуться
11 октября 2023, 13:40

Фото: IStock/gorodenkoff

С наступлением осени процесс пробуждения занимает дольше времени, но этому есть объяснение. Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов объяснил, что это связано с физиологическими особенностями человека. В беседе с «радио 1» он рассказал, как облегчить этот процесс.
Чтобы пробуждение было быстрым, нужно дать больше света организму. Специалист рекомендовал с утра включать максимальное количество света в доме.
«Если когда у нас белые ночи, то нам надо шторы затемнять, то когда у нас становится темно, то нам надо зажигать свет. Желательно, чтобы в доме были лампы дневного света, а не просто лампы накаливания. Нам надо по максимуму включать свет, чтобы запустить процесс пробуждения, чтобы на сетчатку глаза попадало как можно больше света. Тогда у нас быстрее уходит сонливость. Также с утра очень хорошо помогает утренний душ», — объяснил Павел Кудинов.
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Ногинские врачи помогли родить женщине с редкими патологиями
11 октября 2023, 13:12

Фото: Минздрав МО

Врачи роддома Ногинской больницы помогли родить здоровую девочку женщине с удвоением матки и миомой средних размеров. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 33-летняя женщина на 40-й неделе беременности. У пациентки ранее диагностировали удвоение матки и влагалища. Она знала о своей патологии и своевременно встала на учёт в женской консультации, где тщательно следили за течением беременности. 
 
Как отмечают специалисты, подобная патология встречается крайне редко. Она может стать причиной низкого веса плода или преждевременных родов. Кроме того, во время родов повышается риск кровотечения и разрыва матки.  

Медики приняли решение о проведении кесарева сечения, в ходе которого была обнаружена миома матки средних размеров. За одно вмешательство хирурги удалили миому и помогли появиться на свет здоровой девочке весом 2990 г и ростом 51 см.  

Сейчас мать и новорождённая чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

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#подмосковье
#московская область
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Россиянам раскрыли неожиданную пользу пельменей
Диетолог Королева заявила, что пельмени дают энергию
11 октября 2023, 12:51

Фото: istockphoto.com/MurzikNata

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила, что пельмени полезны из-за содержания в них полезных жиров и белков, которые способны давать силу и энергию человеку.
«Пельмени хорошо насыщают, дают энергию. Белок в составе такого продукта на долгое время поддерживает чувство сытости и является источником полезных белковых молекул для построения и обновления тканей в нашем организме. <…> В составе пельменей есть полезные жиры, крайне необходимые в нашем питании. Каждый из жировых компонентов находит себе применение, так как наш организм постоянно работает и расходует все молекулярные материалы», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Королева.

При этом, врач отметила, что речь идёт преимущественно о натрулаьных, самостоятельно приготовленных пельменях, а не о покупном полуфабриканте.

А более грамотно следить за своим питанием могут помочь специалисты, такие, как диетологи и нутрициологи. Так, российская певица Анита Цой отметила огромную роль нутрициолога в похудении своей коллеги Лолиты.

«Лола работает с нутрициологом, поэтому так сильно и похудела. Недавно я подарила ей банку острых перцев, а она поставила к себе на камин и сказала: «Мне пока нельзя, я худею». Но через день все-равно съела. Хотя нутрициолог ругался на нее потом», — поделилась в беседе с «Дни.ру» певица.

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#певица
#питание
#здоровье
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Можайские травматологи собрали по частям придавленную деревом ногу пациента
11 октября 2023, 10:00

Фото: Минздрав МО

Травматологи Можайской больницы буквально по частям собрали бедренную кость пациента. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.
«Пациент поступил в приёмный покой с серьёзнейшей травмой – на него упало дерево, и ствол раздробил ногу. Врачи поставили ему диагноз «тяжёлый оскольчатый перелом бедра со смещением осколков». Такие травмы трудно поддаются лечению», – рассказал заведующий травматологическим отделением Можайской больницы Михаил Зайцев.
Команда врачей успешно провела операцию. Функция ноги полностью восстановлена, мужчину готовят к выписке.
 
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#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#можайск
#хирург
#больница
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Врач предупредил о зависимости от обезболивающих лекарств
Врач Тяжельников предупредил о зависимости от обезболивающих лекарств
11 октября 2023, 08:11

Фото: istock / Alexey Koza

Множество видов боли можно облегчить благодаря анальгетикам, противовоспалительным препаратам или другим лекарствам, которые выдаются по рецепту, но важно принимать их только после консультации с доктором. Об этом рассказал главный внештатный специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников в беседе с «Лентой.ру».

Тяжельников предупредил, что от обезболивающих лекарств может быть зависимость, в частности из-за слишком частого использования или не правильного применения. При появлении такой зависимость придется принимать с каждым разом большее количество препарата, чтобы достичь того же эффекта. 

«Возможно развитие и психологической зависимости, когда человек начинает использовать обезболивающие для снятия эмоционального дискомфорта или стресса. Это может привести к тому, что он будет испытывать сильное желание употреблять препарат даже при отсутствии физической необходимости», — предупредил врач.
Пр регулярных болях необходимо обратить к врачу, он назначит подходящий препарат и определит дозировку. 

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Врач Кашух перечислила признаки передозировки кофеином
#врач
#консультации
#человек
#развитие
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Врач Кашух перечислила признаки передозировки кофеином
Врач Кашух: К признакам передозировки кофеином относятся тошнота и озноб
11 октября 2023, 06:54

Фото: iStock/Anna Kim

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух перечислила признаки передозировки кофеином. Об этом пишет Pravda.Ru.
Специалист рассказала, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, а также в энергетиках. 

К признакам передозировки кофеином Кашух отнесла тошноту, головную боль, озноб, тахикардию, диарею, головокружение тремор и судороги. Она подчеркнула, что это особенно опасно для людей с заболеваниями сосудов, сердца и почек, а также для подростков и детей, так как в отдельных случаях может даже привести к смерти.

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#продукты
#кофе
#здоровье
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