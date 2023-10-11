Пациентке областного онкодиспансера полностью вылечили рак корня языка

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Врачи Московского областного онкологического диспансера спасли жизнь женщины с раком корня языка. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Около полутора лет 68-летней женщина ощущала дискомфорт при глотании пищи, боль отдавала в ухо. По результатам обследований пациентке поставили диагноз «рак корня языка».
После решения консилиума специалисты подмосковного онкодиспансера назначили пациентке курс химиолучевой терапии. Такое лечение обычно назначают в случае неоперабельного плоскоклеточного рака полости рта и горла.
Через семь месяцев после прохождения лечения и контрольного обследования раковые клетки у пациентки обнаружены не были.
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После решения консилиума специалисты подмосковного онкодиспансера назначили пациентке курс химиолучевой терапии. Такое лечение обычно назначают в случае неоперабельного плоскоклеточного рака полости рта и горла.
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Лора Луганская