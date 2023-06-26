PCD: Предоставление качественных продуктов бедным семьям снижает риск ожирения у детей

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У семей, которые сталкиваются с отсутствием продовольственной безопасности, обычно проблема заключается как в количестве, так и в качестве потребляемых продуктов. Зачастую дети в подобных семьях пропускают приемы пищи, а родители тем временем выбирают дешевые продукты, способствующие ожирению и другим проблемам со здоровьем.
«Важно поощрять здоровые привычки питания в детстве, чтобы помочь предотвратить сопутствующие заболевания, связанные с ожирением в более позднем возрасте, но многие семьи не имеют доступа к дорогим полезным продуктам», — заключили ученые.
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