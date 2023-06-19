Педиатр Альмасри рассказала, как не заразиться ротавирусом

Фото: istockphoto.com/RHJ
Врач Альмасри дала ценные рекомендации
Врач-педиатр Надежда Альмасри рассказала, что избежать заражения ротавирусом можно, соблюдая базовые правила личной гигиены.
Она также рекомендовала хранить всю еду в холодильнике.
Для детей эффективной мерой профилактики от заболевания является вакцинация.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа напомнила об опасности перегрева, защититься от которого можно, находясь на открытом солнце, а, к примеру, в беседках, а также употреблять больше воды. Специалист рекомендовала использовать крем SPF 50 для лучшей защиты от ультрафиолета.
«На отдыхе взрослым и детям следует не забывать мыть руки под тёплой проточной водой с мылом. Особенно важно делать это после возвращения с улицы, игр на пляже, посещения туалета, а также перед приготовлением и приёмом пищи. Важно всегда хорошо промывать овощи, фрукты и зелень перед употреблением», — сказала в беседе с RT Альмасри.
Для детей эффективной мерой профилактики от заболевания является вакцинация.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа напомнила об опасности перегрева, защититься от которого можно, находясь на открытом солнце, а, к примеру, в беседках, а также употреблять больше воды. Специалист рекомендовала использовать крем SPF 50 для лучшей защиты от ультрафиолета.
Мелисса Тимофеева