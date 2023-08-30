Педиатр Кашкина предупредила о последствиях ношения тяжелого школьного рюкзака

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Вес школьного ранца вместе с учебниками не должен превышать 10% от веса школьника. А вес рюкзака для первоклашек не должен превышать 1,5 кг. При этом, по подсчётам аналитиков, общий вес рюкзака ученика первого класса обычно составляет около 2,6 кг.
«Равномерно распределяйте вес внутри рюкзака. Самые тяжелые предметы и учебники располагайте по центру, в большом отделе, ближе к спине. Это снизит нагрузку», —резюмировала Татьяна Кашкина.Читайте также:
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