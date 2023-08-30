Педиатр Казаринова рассказала, как уберечь ребёнка от инфекций в школе

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«Необходимо заниматься укреплением иммунитета. Ребёнок должен сбалансированно питаться, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, высыпаться, минимизировать стресс. Часто мыть руки, не трогать лицо руками. Заблаговременно вакцинировать от тех болезней, против которых существует эффективная защита, например от гриппа и ветряной оспы (если ребенок еще не переболел ею)», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Казаринова.
Она уточнила, что в школе ребёнок рискует заразиться такими заболеваниями, как ротавирус, герпес-вирусы, энтеро-, ветряная оспа, грипп и так далее. При этом, по её словам, ответственность по предотвращению заражений ложится как на врача школы, так и на родителей.
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