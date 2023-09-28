Педиатр Немальцева предупредила об опасности осенних фотосессией в листве

«Была выполнена баллонная ангиопластика со стентированием правой наружной подвздошной артерии – проще говоря, пациенту ввели в сосуд специальный баллон, который устанавливается в месте сужения сосуда, он раздувается, тем самым расширяя просвет сосуда изнутри и восстанавливая его проходимость. Также было выполнено бедренно-подколенное шунтирование», — рассказал руководитель отделения хирургии сосудов и ишемической болезни сердца МОНИКИ Роман Ларьков.

При ишемии правой ноги наблюдается резкое снижение кровообращения, из-за чего пациент отмечает онемение в стопе и сокращение дистанции безболевой ходьбы до 20-30 метров, сообщаетпресс-служба министерства здравоохранения Московской области.В ходе проведённого обследования, врачи установили причину возникновения ишемии ноги, которая заключалась в атеросклерозе и синдроме Лериша.Заболевание пациента было осложнено тем, что у пациента диагностирован диабет 2 типа и диабетическая ангиопатия, что в совокупности определило высокий риск потери ноги.Врачи приняли решение о проведении гибридной операции с целью восстановления кровотока, сохранении конечности и снижения количества осложнений.

На сегодняшний день состояние пациента значительно улучшилось, его выписали. Кровоток восстановлен.