Педиатр Немальцева предупредила об опасности осенних фотосессией в листве

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Помимо прочего, споры плесневых грибов — сильные аллергены, поэтому опасны для тех, кто страдает от поллиноза или астмы, добавила Немальцева.
«Кроме того, на опавших листьях оседают пыль и грязь, шерсть и экскременты животных — собак, кошек, крыс и мышей. Всё это может спровоцировать аллергическую реакцию, конъюнктивит, дерматит и прочее», — цитирует издание слова собеседницы.
Педиатр подчеркнула, что после взаимодействия с листвой необходимо тщательно мыть руки, а при появлении признаков аллергии незамедлительно принять антигистаминные препараты.
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