Перечислены 5 симптомов, при появлении которых надо идти к врачу

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При появлении определенных симптомов, лучше не рисковать и обратиться к врачу. Пять из таких симптомов перечислила в беседе с телеканалом RT врач-терапевт Елена Зяблова.
К тревожным сигналам организма, по её словам, можно отнести: длительную диарею, тошноту и рвоту продолжительностью более суток; затрудненное дыхание; нарушение сердечного ритма и боли в груди; повышение температуры до 38-39 °C, которая держится более трех дней и не снижается при приеме препаратов; наконец, нарушения речи.
Последние, например, могут быть как вызваны сбоем в работе лицевых мышц, так и иметь внутренние причины. А нарушение сердечного ритма может быть связано с возможным появлением или ухудшением сердечных заболеваний и дефектов работы желудочков.
Длительное повышение температуры может указывать на вирусные заболевания. Даже грипп, которым многие люди начинают болеть с наступлением холодов, может иметь опасную форму, которая характеризуется высокой температурой
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Последние, например, могут быть как вызваны сбоем в работе лицевых мышц, так и иметь внутренние причины. А нарушение сердечного ритма может быть связано с возможным появлением или ухудшением сердечных заболеваний и дефектов работы желудочков.
«Нельзя игнорировать любую боль, особенно при наличии хронических заболеваний. Боль может означать обострение. В целом, любые нежелательные симптомы, которые не исчезают в течение нескольких дней и не устраняются лекарствами, требуют обращения к специалисту», — отметила Елена Зяблова.
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Артем Путинцев