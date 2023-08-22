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Перечислены анализы, которые нужно сдать школьнику к 1 сентября

Врач Казаринова: двум категориям школьников нужно сдать анализы перед 1 сентября
22 августа 2023, 13:45

Фото: iStock/dusanpetkovic

Врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD «Проспект Вернадского» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова заявила, что первоклассникам и старшеклассникам в возрасте 7, 15–17 лет необходимо сдавать перед 1 сентября общий анализ крови и общий анализ мочи. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Сдать анализы можно в любое время, когда вам удобно. Это не обязательно делать перед 1 сентября. Но опытные педиатры рекомендуют проходить обследование летом, чтобы отправить ребенка 1 сентября в школу и быть уверенным, что он здоров»,— приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Казаринова подчеркнула, что на данный момент нет приказов или СанПиНов, которые обязывают сдавать анализы перед поступлением в первый класс, однако существует приказ N514н, по которому в возрасте семи лет ребенок должен сдать ОАК и ОАМ.


Напомним, ранее доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил, что при выборе канцтоваров для детей важно обращать внимание не только на их внешний вид, но и на качество, так как это может оказать серьезное влияние ​на здоровье ребенка.

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#ребёнок
#качество
#здоровье
#анализы
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«Необратимые изменения»: почему нет лекарства от болезни Альцгеймера
22 августа 2023, 14:26

Фото: iStock/peakSTOCK

Врач-психотерапевт Алексей Вилков рассказал о том, почему нет лекарства от болезни Альцгеймера. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Вилков отметил, что Альцгеймер относится к хронической и прогрессирующей форме заболевания, не поддающееся полному излечению. 

«Для таких больных используется только поддерживающая терапия препаратами, которые притормаживают необратимые изменения в мозге. Они замедляют течение заболевания, чтобы признаки слабоумия проявлялись реже», — цитирует специалиста «Вечерняя Москва».

Психотерапевт подчеркнул, что ученые до сих пор трудятся над созданием лекарства для лечения этой болезни, однако на данный момент серьезного результата нет. По информации «Вечерней Москвы», ученые из США опробовали новый способ лечения ранней стадии болезни Альцгеймера, который подразумевает индивидуальный план терапии, улучшающий когнитивные функции пациентов.

Психотерапевт Вилков добавил, что продолжительность жизни людей с Альцгеймером индивидуальна и зависит от приема препаратов, а также ухода родственников за больным.

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#заболевания
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Врач Мухина рассказала, чем опасно злоупотребление картофелем
Врач Мухина: злоупотребление картофелем грозит набором веса и диабетом
22 августа 2023, 11:08

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что чрезмерное потребление картофеля может привести к набору веса и развитию сахарного диабета. Об этом сообщает Москва 24.
По словам Мухиной, у картофеля присутствует высокий гликемический индекс, который способствует быстрому повышению уровня глюкозы в крови. 

«Если мы будем есть картофель каждый день в большом количестве, то, к сожалению, получим сахарный диабет», — приводит слова Мухиной Москва 24.

Врач также отметила, что картофель — калорийный продукт. После употребления этого продукта, часть углеводов задерживается в организме в виде гликогена. Остальная часть веществ может перейти в жир, если ​ее не переработать. ​Мухина подчеркнула, что в картофеле ​присутствует высокое содержание крахмала, которое нарушает усвоение йода.

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#картофель
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#кофе
#пиво
#сахарный диабет
#индекс
#диетолог
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В Россию перестанут поставлять препарат Зепатир против гепатита С
22 августа 2023, 09:56

Фото: istockphoto/jarun011

Американский фармпроизводитель предупредил о том, что прекращает поставки препарата Зепатир в Россию.
Данный препарат является одним из самых популярных при лечении гепатита С. «Коммерсантъ» пишет, что компания MSD уже уведомила российских партнеров об изменениях в торговой политике. Но мгновенной остановки экспорта не произойдёт. Данное решение не будет влиять на запланированные в 2024 году поставки. MSD сокращает свой портфель в России с прошлого года. На фоне санкционных ограничений компания обещала оставить в продаже жизненно важные лекарства и вакцины, у которых нет аналогов в России.
 
Зепатир входит в топ-3 наиболее популярных схем лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. В 2022 году его доля в оплаченных государством закупках таких препаратов равнялась 19%, в первом полугодии нынешнего года — 18%. Аналогов данного лекарства в стране нет, но некоторые компании разрабатывают дженерики. После того, как поставки остановятся, медикам придётся пользоваться альтернативными схемами.
 
Зепатир дешевле пангенотипных схем: 240 тысяч рублей за курс против 370 тысяч. Дешевле только курс «Викейра Пак, но его поставки остановятся к декабрю 2023 года из-за прекращения производства. Минздрав направило письмо о прекращении импорта и производства в стране некоторых препаратов в федеральные медицинские учреждения, но потом отозвало без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что завод японской фармкомпании Takeda, который находится в Ярославле, планирует купить крупнейший отечественный производитель «Р-фарм». Японский производитель желает продать предприятие из-за санкционных ограничений, но покидать Россию компания не планирует.

Завод Takeda в России был запущен в 2013 году. В год предприятие выпускает 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток для лечения онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваниях. Вложения в российский завод оцениваются в 117,43 млн евро.

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#лекарство
#препараты
#медицина
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В России впервые пересадили костный мозг ребёнку с редким заболеванием
22 августа 2023, 08:49

Фото: istockphoto/BongkarnThanyakij

Впервые в России хирурги провели пересадку костного мозга 4-летнему ребенку из Тюмени с альфа-маннозидозом, редким наследственным заболеванием, которое связано с нарушением метаболизма олигосахаридов из-а снижения активности фермента лизосом альфа-маннозидазы.
«Известия» пишут, что операцию ребёнку провели врачи отделения трансплантации костного мозга РДКБ — филиала РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ.
 
Болезнь у мальчика заподозрила мать. Она обратила внимание на увеличенную голову. Чуть позже мальчику поставили редкий диагноз «альфа-маннозидоз». По словам Елены Мачневой, врача-гематолога отделения трансплантации костного мозга РДКБ, кандидата медицинских наук, заместительная терапия, введение фермента в организм, при таком заболевании неэффективны. Необходима пересадка костного мозга.
 
Альфа-маннозидоз встречается очень редко, отечественные врачи не имели опыта трансплантации таким пациентам. Но медикам удалось составить обнадеживающий план лечения.
 
«Совместимость костного мозга сестры пациента составила 100%. Это позволило нам оперативно осуществить трансплантацию от родственного донора после проведения пациенту предоперационной химиотерапии», — сказала Елена Мачнева.
Мальчик продолжает получать иммуносупрессивную терапию. У него уже заметны улучшения психических функций. Ребёнок нормально растёт и развивается.

Ранее врачи НИКИ детства поставили на ноги 10-летнего мальчика, перенесшего лимфобластный лейкоз.

В НИКИ детства поступил пациент, 10-летний мальчик, у которого не получалось самостоятельно ходить, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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#операция
#врачи
#дети
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Сексолог Сигел назвала привычку, которая снижает либидо
22 августа 2023, 08:34

Фото: iStock/Foremniakowski

Чрезмерное пристрастие к социальным сетям разрушает сексуальную жизнь и снижает либидо.
Об этом рассказала клинический сексолог Лоуренс Сигел изданию HuffPost. По её словам, данная привычка вредит интимной жизни по нескольким причинам. В-первых, у любителей цифровых коммуникаций остается всё меньше времени на установление прочных эмоциональных связей. Во-вторых, такие люди постепенно начинают терять ощущение собственного тела. Это в свою очередь негативно сказывается на способности получать физическое удовольствие от секса.
 
Также вредной считается привычка сравнивать избранников с нереалистичными изображениями людей в соцсетях.
 
«В конце концов это снижает влечение к партнеру», — предупредила сексолог Лоуренс Сигел 
Также разрушительными для либидо оказываются зацикленность на работе, частое употребление алкоголя, приём и некоторых лекарств.

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#секс
#отношения
#социальные сети
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Эндокринолог Павлова назвала пиво самой частой причиной алкоголизма
22 августа 2023, 03:32

Фото: iStock/Alena_Kravchenko

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своём личном Telegram-канале опровергла популярный миф о том, что пиво считается менее вредным, нежели крепкий алкоголь.
По словам специалиста, именно употребление пива чаще всего ведёт к алкоголизму. Кроме того, мужчины, часто пьющие пиво, более подвержены ожирению и риску появления женственной груди из-за преобразования тестостерона в эстрогены.

Наконец, подчеркнула доктор Павлова, пенный напиток повышает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Пиво считается главным алкогольным напитком у россиян, рассказал «Радио 1» директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. В общем объёме потребления этот вид алкоголя занимает 80%. Подобная тенденция, по словам Дробиза, сохраняется в РФ вот уже два десятилетия — и, вероятнее всего, останется навсегда.

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#алкоголизм
#пиво
#врачи
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Инфекционист Вознесенский назвал пути заражения сибирской язвой
Инфекционист Вознесенский рассказал, как можно заболеть сибирской язвой
22 августа 2023, 01:12

Фото: iStock/CastaldoStudio

Инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что сибирская язва вызывается бактерией «Bacillus anthracis», которая может находиться в почве. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Специалист объяснил, что существует несколько путей заражения, однако чаще всего сибирская язва попадает в организм вместе с употребляемыми в пищу продуктами.

По словам Вознесенского, споры сибирской язвы появляются из почвы в местах, где от недуга погибало животное. Инкубационный период заболевания может длиться до двух недель, после чего развивается одна из форм болезни.

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Петербургские врачи спасли новорожденного весом 320 граммов
#врачи
#болезни
#заболевания
#инфекция
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Родившегося с весом 320 г младенца выписали из больницы в Петербурге
21 августа 2023, 19:27

Фото: istockphoto.com/Jacek_Sopotnicki

Из Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий в Санкт-Петербурге выписали младенца, родившегося с весом 320 г.
Малыш появился на свет на 22-ой неделе беременности в Санкт-Петербурге ещё в январе.

«Такой младенец лежал у нас с января, он весил 320 граммов. Но в августе, примерно неделю или две назад, он выписан из больницы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы медучреждения.

Отмечается, что врачи выходили ребёнка, он набрал массу, начал видеть и слышать.

До этого, главный врач Первой детской больницы доктор медицинских наук Александр Гостимский рассказал, что ребёнок был размером с женскую ладонь. Теперь же он видит, дышит, питается и растет. Конечно, он ещё долго пробудет в больнице, несколько месяцев. Но самое главное — новая маленькая жизнь продолжается, петербургские реаниматологи не позволили ей оборваться в самом начале. Это первый подобный случай в России.

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#врачи
#младенец
#больница
#санкт-петербург
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Мясников: «БАД — это для ленивых»
21 августа 2023, 18:00

Фото: istockphoto.com/sasirin pamai

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что БАДы – биологически активные добавки – содержат концентрированные микроэлементы, которые есть в правильной диете.
Поэтому такие препараты не подходят ни для лечения, ни для диагностики заболеваний, они, по сути, должны быть предназначены для поддержания здоровья, однако, по словам эксперта, бывает, что у тех, кто принимает БАДы, заболеваемость даже выше.

Также БАДы иногда могут нарушать действие принимаемых препаратов.

«Важно, чтобы врач точно знал, что вы принимаете. Из опыта знаю — человек приходит, говорит, что ничего не принимает, даешь лекарство. А многие БАДы распадаются по той же ферментной цепочке и могут пересекаться с лекарствами, которые вы принимаете. <…> БАД — это для ленивых. Хочется быть здоровым, а приседать и есть овсяную кашу не хочется», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

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#врач
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#здоровье
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Подмосковье ищет медработников