Перечислены анализы, которые нужно сдать школьнику к 1 сентября

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Врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD «Проспект Вернадского» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова заявила, что первоклассникам и старшеклассникам в возрасте 7, 15–17 лет необходимо сдавать перед 1 сентября общий анализ крови и общий анализ мочи. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Сдать анализы можно в любое время, когда вам удобно. Это не обязательно делать перед 1 сентября. Но опытные педиатры рекомендуют проходить обследование летом, чтобы отправить ребенка 1 сентября в школу и быть уверенным, что он здоров»,— приводит слова специалиста «Газета.Ru».
Казаринова подчеркнула, что на данный момент нет приказов или СанПиНов, которые обязывают сдавать анализы перед поступлением в первый класс, однако существует приказ N514н, по которому в возрасте семи лет ребенок должен сдать ОАК и ОАМ.
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