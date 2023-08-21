Перечислены лучшие для очищения эмали зубов продукты

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«Я рекомендую клубнику, яблоки, жесткие фрукты и овощи. В персике, например, есть волокна, которые могут застревать между контактами. В этом случае надо хотя бы воспользоваться зубной нитью. Любая пища будет идти во вред, если не ухаживать за полостью рта», — пояснила в беседе с NEWS.ru Балакирева.
Для того, чтобы зубы были здоровы и сохраняли красивый вид, специалист посоветовала раз в полгода посещать стоматолога, проводить осмотр, делать ультразвуковую очистку и снимать зубные камни.
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