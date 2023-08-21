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Перечислены лучшие для очищения эмали зубов продукты

Стоматолог Балакирева назвала клубнику и яблоки продуктами, хорошо очищающими эмаль
21 августа 2023, 16:43

Фото: istockphoto.com/sonatali

Стоматолог Мария Балакирева перечислила продукты, которые способствуют очищению эмали зубов, к которым она отнесла клубнику, яблоки, а также жёсткие овощи и фрукты.

«Я рекомендую клубнику, яблоки, жесткие фрукты и овощи. В персике, например, есть волокна, которые могут застревать между контактами. В этом случае надо хотя бы воспользоваться зубной нитью. Любая пища будет идти во вред, если не ухаживать за полостью рта», — пояснила в беседе с NEWS.ru Балакирева.

Для того, чтобы зубы были здоровы и сохраняли красивый вид, специалист посоветовала раз в полгода посещать стоматолога, проводить осмотр, делать ультразвуковую очистку и снимать зубные камни.

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#ягоды
#зубы
#стоматолог
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Петербургские врачи спасли новорожденного весом 320 граммов
21 августа 2023, 16:29

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

В Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий (Первая детская больница) подрастает мальчик, родившийся с весом всего 320 граммов.
Малыш родился еще в январе 2023 года, но врачи никому не рассказывали о нем, потому что слишком малы были шансы на то, что такая кроха сумеет выжить. Теперь уже можно говорить: в реанимации для новорожденных больница лежит самый маленький спасенный ребенок в России. Младенца удалось выходить, сообщает «Петербургский дневник». Недавно ему ввели лекарство от ретинопатии, и малыш начал набирать вес.

Как рассказал главный врач Первой детской больницы доктор медицинских наук Александр Гостимский, ребенок родился на 22-й неделе беременности и размером был с женскую ладонь. Теперь же он видит, дышит, питается и растет. Конечно, он еще долго пробудет в больнице, несколько месяцев. Но самое главное — новая маленькая жизнь продолжается, петербургские реаниматологи не позволили ей оборваться в самом начале. Это первый подобный случай в России.

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#врачи
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#жизнь
#лекарство
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Эксперт ВОЗ Фаррар: Наиболее вероятно естественное происхождение COVID-19
21 августа 2023, 14:48

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Джереми Фаррар заявил, что на сегодняшний день версия о естественном происхождении коронавирусной инфекции является наиболее вероятной, хотя и другие гипотезы продолжают рассматриваться.
В интервью изданию Financial Times эксперт заявил, что пока рано игнорировать любые другие гипотезы о происхождении COVID-19, в том числе возможную утечку биоматериала из какой-либо лаборатории, в том числе случайную утечку из лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане или его передачу животными, продаваемыми на рынках города.

Специалист также поддержал идею направить в Китай новую миссию ВОЗ для того, чтобы определить источник опасного заболевания. Однако Фаррар добавил, что непременным условием для этого должна быть реальная готовность Пекина поделиться всей имеющейся информацией. Эксперт отметил, что сам он вовсе не уверен, что Китай пойдет навстречу ВОЗ в этом вопросе.

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#коронавирус
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Озвучена неожиданная польза малосольных огурцов
Диетолог Соломатина: Малосольные огурцы полезны для гипотоников
21 августа 2023, 13:23

Фото: istockphoto.com/Yevhenii Vlasov

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что малосольные огурцы препятствуют снижению давления у гипотоников – людей с пониженным артериальным давлением.
«Во время жары кровь устремляется на периферию, сосуды расширяются, и у тех, кто обычно страдает от низкого давления, оно падает ещё больше. Появляется спутанность сознания, усталость. Если гипотоники съедят малосольный огурец, то жидкость в организме задержится и давление не будет понижаться. У таких людей будет прилив энергии», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

Кроме это, малосольные огурцы, по словам врача, поддерживают кислотно-щелочной баланс, тем самым обеспечивается нормальная работа мышц и сердца, а также восполняют потерю воды и электролитов во время потоотделения.

А вот гражданке Великобритании удалось сбросить более 90 кг после отказа от фруктов. Как передаёт utro.ru со ссылкой на Daily Mail, девушка во время изоляции стала съедать по четыре банки с мороженым в сутки, после чего у нее нашли диабет второго типа, после чего она перешла на консервированные фрукты, но её состояние только ухудшалось. Как только британка отказалась от фруктов, восстановила рацион и стала заниматься спортом, ей удалось скинуть 96 кг, её состояние заметно улучшилось.

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#диетолог
#огурцы
#здоровье
#питание
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Почти 7 тыс. человек проверили своё здоровье в парках Подмосковья с начала лета
21 августа 2023, 12:00

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

У жителей Московской области есть возможность проверить свое здоровье в парках региона, в рамках выездной акции «Проверь здоровье в парке».

19 и 20 августа, у жителей Московской области была возможность проверить свое здоровье в 25 парках региона, в рамках акции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В эти выходные акция проходила в парках Балашихи, Коломны, Пушкино, Солнечногорска, Ленинского и других муниципалитетах.

«Своевременная диагностика и прохождение профосмотров позволяют выявить заболевания на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению. С начала лета жители Подмосковья могут проверить свое здоровье, не посещая поликлинику, в парках региона. Всего за время проведения акции такой возможностью воспользовались уже почти 7 тыс. человек, а в прошедшие выходные более 600», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».

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#служба
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Солнечногорские врачи заменили коленную связку упавшей с электросамоката женщине
21 августа 2023, 10:18

Фото: Минздрав МО

Врачи Солнечногорской больницы заменили коленную связку женщине после падения с электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В травматологическое отделение поступила 40-летняя пациентка, неудачно упавшая с самоката на левое согнутое колено.

После обследования врачи выявили у неё повреждение задней крестообразной связки коленного сустава. Это могло привести к развитию артроза. Медики решили провести операцию по замене связки.  

Операция была сделана с помощью артроскопического оборудования через два прокола в колене. Женщине заменили заднюю крестообразную связку коленного сустава сухожилием, взятым из длинной малоберцовой мышцы. Малоинвазивный метод позволил обеспечить быстрое восстановление.   Операция прошла успешно, после реабилитации пациентка будет выписана.

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#врачи
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#подмосковье
#московская область
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Стоматолог Ешидоржиев назвал фрукты и ягоды вредными для зубов продуктами
21 августа 2023, 07:23

Фото: iStock/leonori

Стоматолог Владимир Ешидоржиев в своём личном Telegram-канале назвал фрукты и ягоды довольно вредными для зубов продуктами.
По мнению Ешидоржиева, из-за содержащейся в их составе кислоты фрукты, ягоды и цитрусовые, во-первых, в принципе повышают чувствительность зубов, а во-вторых, что гораздо опаснее, размягчают на них верхний слой эмали. Такой же эффект, к слову, имеет и частое употребление кофе и газированных напитков.

Стоматолог подчеркнул, что чистить зубы при плохом состоянии эмали в этом случае может быть опасно для их дальнейшего состояния. Лучше прополоскать рот чистой питьевой водой.

Врач отметил, что для того, чтобы сохранять зубы здоровыми, нужно употреблять больше продуктов, содержащих кальций и фосфор: твердый сыр, бобовые, творог, рыбу, шпинат и так далее.

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#фрукты
#ягоды
#стоматолог
#зубы
#врачи
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В Депздраве Москвы рассказали о возможных причинах лени
20 августа 2023, 11:36

Фото: iStock/Voyagerix

Лень может быть защитной функцией психики, но за ней могут скрываться разные проблемы. Об этом РИА Новости рассказали специалисты департамента здравоохранения Москвы в ходе урбанистического форума в Гостином дворе.
По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова, лень может быть защитной функцией психики, которая помогает расходовать энергию экономно.

Отмечается, что появление лени могут спровоцировать различные аллергии, например на цветение растений, а также изменение длительности светового дня.

Чтобы побороться с «тепловой ленью», которая встречается в летний период, необходимо пить большое количество воды, есть овощи и фрукты, а также стараться чаще находиться в тени, чтобы избежать перегрева.

При этом Тяжельников сообщил, что употребление жирной пищи и алкоголя, а также курение и недосып могут стать причинами лени в жаркое время года.

Кроме того, главный психиатр Москвы, главврач психиатрической больницы имени Алексеева Георгий Костюк рассказал, что лень может быть вызвана как усталостью, так и психологическими проблемами.

По его словам, страхи и комплексы, а именно боязнь неуспеха какого-либо дела, может привести к бездействию и даже отчаянию человека.

Сегодня, 20 августа, традиционно отмечается Всемирный день лени.

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#здоровье
#москва
#врачи
#психология
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В Британии впервые обнаружили новый вариант коронавируса с десятками мутаций
18 августа 2023, 20:58

Фото: iStock/Ovidiu Dugulan

Новый вариант коронавируса BA.2.86, который отличается большим количеством мутаций, был впервые обнаружен в Великобритании. Об этом говорится в заявлении британского Агентства по здравоохранению, опубликованном на сайте правительства страны.
Сообщается, что на данный момент подтвержден только один случай у человека, который ранее не путешествовал.Также в мире обнаружено 6 случаев заболевания BA.2.86 в 4 странах. 

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проинформировали, что число случаев инфицирования COVID-19 в мире за 28 дней выросло на 63%. Согласно данным ВОЗ, с 17 июля по 13 августа 2023 года в мире более 1,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией. При этом 2,3 тыс. человек умерли.

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Врач Продеус: «Коронавирус сейчас — заболевание, которое не несёт в себе летального заряда»
18 августа 2023, 19:33

Фото: istockphoto.com/wildpixel

Доктор медицинских наук профессор Андрей Продеус заявил, что сейчас коронавирус не является смертельно опасным заболеванием несмотря на то, что его распространение в последние дни значительно возросло.
«Коронавирус сегодня — инфекция верхних дыхательных путей наравне с ОРЗ и насморком. Несмотря на сравнительно высокий рост заболеваемости, уровень смертей уменьшается почти в два раза. Коронавирус сейчас — заболевание, которое не несёт в себе летального заряда, как это было раньше», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Продеус.

Он добавил, что сейчас важно предупреждать распространение инфекции, напоминая людям о необходимости соблюдения всех мер безопасности, таких, как мыть руки и по возможности не находится в многолюдных местах.

Продеус допустил изменение такой ситуации и становление коронавируса вновь смертельно опасным, однако отметил, что сейчас не видит смысла в массовом тестировании на инфекцию.

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#инфекция
#воз
#коронавирус
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#здравоохранение
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