Перечислены лучшие для поддержки иммунитета осенью овощи

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Эндокринолог-диетолог Ангелина Водолазкая рекомендовала в осени период для поддержки иммунитета есть овощи богатые полезные микроэлементами. К таким овощам, в частности, она отнесла морковь и болгарский перец.
Она пояснила, что морковь — это источник бета-каротина и витамина А, которые действуют как иммуномодуляторы и приводят к сокращению частоты и продолжительности ОРВИ. Болгарский перец – это основной источник витамина С для организма.
Также она напомнила о полезных свойствах имбиря, который может активировать клеточный иммунитет.
При этом специалист предупредила, что злоупотреблять перечисленными овощами не стоит.
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«Шпинат — входит в десятку лучших суперфудов. 100 г шпината содержит половину от суточной нормы потребления Витамина А, витамин С и Zn, необходимые для поддержки работы иммунных клеток. Чеснок способствует циркуляции крови, а также содержит более 100 антиоксидантов и фитонцидов, оказывающие противомикробное действие. Он стимулирует иммунную систему и снижает уровень холестерина», — добавила в беседе с Газета.ру Водолазкая.
При этом специалист предупредила, что злоупотреблять перечисленными овощами не стоит.
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Мелисса Тимофеева