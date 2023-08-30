Перечислены самые эффективные аппаратные методики коррекции фигуры

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В беседе с Pravda.Ru специалист пояснил, что такие процедуры, зачастую комбинированные, позволяют без хирургического вмешательства и повреждений кожных покровов корректировать различные участки тела. При этом, для этого не требуются строгие диеты и активные физические нагрузки.
Бурмистров напомнил, что любая медицинская процедура должна проводиться на качественном и сертифицированном оборудовании для достижения максимального эффекта и отсутствия побочных эффектов и последствий для здоровья.
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