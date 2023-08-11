Перечислены страшные болезни, которые можно подхватить в водоёмах

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Врач-дерматолог, клинический миколог Валерия Склярова заявила, что в неочищенных водоёмах много бактерий, которые могут вызвать различные заболевания, такие, как грибок, лишай, а также гнойное поражение кожи.
«Там может обитать синегнойная палочка, которая весьма опасна, а также грибок или цветной лишай. У кого-то такие недуги возникают впервые, а кому-то везет меньше, и они заражаются повторно. <…> Вполне может развиться гнойное поражение кожи вследствие влияния таких бактерий, как гноеродные кокки. Ещё этот процесс называют пиодермией», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Склярова.
Воспаление может быть вызвано также некоторыми насекомыми или грызунами, такими, как комары, мошки и т.д.
При любых недомоганиях после купания в водоёмах врач рекомендовала незамедлительно обращаться к специалистам.
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