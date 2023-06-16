Перечислены лучшие для работы мозга специи

Фото: istockphoto.com/Ulada
«В шафране содержатся витамины группы В, калий, магний, цинк и медь. В составе куркумы есть куркумин, который сдерживает развитие изменений в головном мозге, вызывающих болезнь Альцгеймера», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Русакова.
А вот перец чили, по мнению Русаковой, наоборот, пагубно сказывается на когнитивных способностях.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько заявила, что сальмонеллезом можно заразиться где угодно, однако следует быть осторожным с готовыми продуктами, в частности, с салатами, суши и роллами.