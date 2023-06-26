Перечислены основные проблемы, которые могут привести к выпадению зубов

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«Единственной профилактикой потери зубов из-за пародонтита является предотвращение его развития. Для этого стоит регулярно посещать стоматолога. Он заметит проблему, о которой вы не знаете, и начнёт лечение. Также, к врачу стоит обратиться, если вы начали замечать кровоточивость десен. На стадии гингивита пародонтит еще можно предотвратить», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Левчук.
Ранее стоматолог-имплантолог, ортопед, действительный член международной ассоциации имплантологов ITI Александр Ахтанин заявил, что в случае, когда речь идёт о полномасштабном восстановлении зубов и необходимо несколько походов к специалисту для процедур, необходимо освободить себе время и взять, к примеру, отпуск. При этом перед самими процедурами многие специалисты рекомендуют поесть, поскольку после посещения врача могут запретить приём пищи на несколько часов.