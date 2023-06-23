Перечислены овощи, помогающие перенести жару

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Такими овощами стали помидоры и морковь
Диетолог Елена Соломатина заявила, что помидоры, морковь, а также зелень помогают человеку легче перенести летнюю жару из-за содержания большого количества каротиноидов, которые защищают от ультрафиолета, повреждений кожи и полезны для органов зрения.
Ранее Елена Соломатина заявляла, что квас должен быть натурального брожения, без искусственных красителей и ароматизаторов. Она отмечала, что в состав напитка должно входить квасное сусло, при этом в нём должно находиться минимальное количество сахара. Кроме того, диетолог рекомендовала отказаться от кваса, в состав которого входят консерванты и красители.
«В томатах содержится ликопин, который поможет пережить жару. Морковь, где есть каротиноиды и бета-каратин, тоже лучше усваивается, особенно если при приготовлении блюда добавить сметану. Зелень и овощи содержат большое количество каротиноидов», — отметила в беседе с NEWS.ru Соломатина.
Мелисса Тимофеева