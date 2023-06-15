Перечислены продукты, от которых можно заразиться сальмонеллезом

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Диетолог Копытько: «Очень осторожно следует относиться к покупным салатам, суши и роллам»
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько заявила, что сальмонеллезом можно заразиться где угодно, однако следует быть осторожным с готовыми продуктами, в частности, с салатами, суши и роллами.
Кроме того, по словам специалиста, возбудителями сальмонеллеза могут быть морепродукты, листовая зелень, куриные яйца.
Она призвала соблюдать все меры гигиены, правила хранения продуктов.
Ранее отделение Роспотребнадзора по Иркутской области установило, что причиной массового отравления шаурмой в городе Братске стала сальмонелла.
«Это готовые блюда, которые покупают в кулинариях. Особенно опасны там заправки, в них и размножаются все эти микроорганизмы. Очень осторожно следует относиться к покупным салатам – оливье, мимозе и окрошке, а также к суши и роллам», – отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Копытько.
Она призвала соблюдать все меры гигиены, правила хранения продуктов.
Ранее отделение Роспотребнадзора по Иркутской области установило, что причиной массового отравления шаурмой в городе Братске стала сальмонелла.
Мелисса Тимофеева