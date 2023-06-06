Перечислены самые частые диагнозы пациентов Мариинской больницы в Петербурге

«Они вкладываются в структуру заболеваемости в процентном отношении, которая существует не только в России, но и в мире. Это больные заболеваниями сердечно-сосудистой системы: нарушение мозгового кровообращения и нарушение коронарного кровотока, инфаркты», — прокомментировал в беседе с «Невскими Новостями» Завражнов.





Главный врач Мариинской больницы в Санкт-Петербурге Анатолий Завражнов заявил, что наиболее часто встречающиеся диагнозы у пациентов учреждения – заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой.На втором месте – пациенты с онкологией, на третьем – с физическими травмами.Ранее декан факультета по усовершенствованию врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирскогорассказала, что в МОНИКИ впервые провели соревнования врачей на Кубок имени Фёдора Гааза. Соревнования были посвящены 100-летию образовательной деятельности института. Она отметила, что победители решили не оставлять себе кубок, а передали его команде, которая оказалась лучшей. Ею стала команда анестезиологов-реаниматологов. Ровно через год соревнования будут проведены вновь.