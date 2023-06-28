Перечислены самые опасные для беременных продукты

Фото: istockphoto.com/Natalia Kuzina
Кроме того, специалист призвал быть осторожнее с продуктами, содержащими витамин А.
«Витамин А является важным питательным веществом, необходимым для здоровья кожи, зрения и иммунной системы. Однако при потреблении больших доз витамина А во время беременности может возникнуть риск повреждения плода», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Золоев.
Эксперт рекомендовал перед употреблением данного микроэлемента проконсультироваться с врачом.
Ранее диетолог Ким Пирсон предупредила любителей шашлыков и барбекю о риске преждевременного старения кожи. По словам диетолога, дым шашлыка содержит конечные продукты гликирования (КПГ) — это белки, которые после реакции с углеводами, поджаривают ткани изнутри и ускоряют старение. По словам Пирсон, содержание КПГ увеличивается, когда мясо пригорает.