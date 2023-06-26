Перечислены самые опасные продукты во время жары

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«В жару нельзя употреблять любые солёные продукты, потому что они увеличивают жажду, и острые, из-за которых тоже хочется сильнее пить и есть. Нежелательна жирная пища», — прокомментировала в беседе с Pravda.Ru Андреева.
«Общие рекомендации всё же существуют. Классическая формула для расчёта потребности в воде такова: 30-40 мл жидкости на 1 кг массы тела. Человеку весом 70 кг нужно выпить за сутки чуть более 2 л воды. В жару потребность в воде рассчитывается иначе: на каждый килограмм массы тела должно приходиться 70-80 мл воды, а если одновременно с этим человек испытывает физические нагрузки — 100 мл», — добавила в беседе с «Вестями Подмосковья» Кашух.
Ранее врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИМ при МГУ Валерий Новоселов в интервью «Радио 1» рассказал, как пожилым людям легко переносить жару без вреда для здоровья.