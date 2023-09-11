Первый ребёнок со СМА, лечившийся самыми дорогими лекарствами, чувствует себя лучше

Фото: istockphoto.com/Julia_Sudnitskaya
Девочка из Колпино Алиса Овечкина, ставшая первым ребенком со СМА (спинальной мышечной атрофией), получившим в Санкт-Петербурге терапию самыми дорогими лекарствами в мире – «Спинразой» и «Золгенсма», чувствует себя лучше, здоровье её крепнет.
Об этом рассказал отец девочки Юрий.
Сообщается, что семья переехала в Москву из-за работы.
Он добавил, что Алиса стала активным и любопытным ребёнком: любит убегать от родителей, исследовать закоулки и новые места, гоняться с детьми на самокате и электросамокате на перегонки.
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Сообщается, что семья переехала в Москву из-за работы.
«Реабилитацией по-прежнему занимаемся дома. Планируем ездить в дневной центр при Московском хосписе, там есть и другие дети, и учителя. Алиса стала более общительной, раньше говорила отдельные слова, а сейчас пытается формулировать целые предложения. Поменяли активную коляску на российского производителя «Кинезис», в ней она прямо работать начала. Она старается, коляска ей очень нравится», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Юрий.
Он добавил, что Алиса стала активным и любопытным ребёнком: любит убегать от родителей, исследовать закоулки и новые места, гоняться с детьми на самокате и электросамокате на перегонки.
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Мелисса Тимофеева