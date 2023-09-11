Первый ребёнок со СМА, лечившийся самыми дорогими лекарствами, чувствует себя лучше

Москвичка съела купленный возле метро арбуз, а спустя несколько часов ей стало плохо: началась тошнота и рвота. Она отказалась обращаться к врачу, а уже на следующий день скончалась. Близкие думали, что причиной гибели мог стать арбуз. Однако позже выяснилось, что женщина скончалась от острой сердечной недостаточности.