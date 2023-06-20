Первый замминистра обороны Цаликов поздравил коллектив госпиталя им. Вишневского с 55-летием

«Более полувека специалисты вашего лечебного заведения оказывают качественную медицинскую помощь пациентам, успешно проводя сложнейшие хирургические операции, спасают человеческие жизни. Сегодня благодаря мощной научно-медицинской базе здесь ведутся важные исследования, внедряются новые методы диагностики и лечения», – говорится в приветствии.





Первый замминистра обороны Россиипоздравил коллектив Центрального военно-клинического госпиталя имени А.А. Вишневского с 55-летием. Он прочитал приветственный адрес от имени министра обороныМинистр добавил, что профессионализм, преданность делу, отзывчивость и сострадание врачей, медсестёр, санитаров достойны самого глубокого уважения.Сегодня госпиталь имени Вишневского – самое большое в стране медицинское объединение, флагман российского здравоохранения. Госпиталь имеет все клинические подразделения, существующие в медицине, с законченным циклом лечения. Там работают 41 доктор и 188 кандидатов медицинских наук, 18 профессоров, 10 доцентов, 113 заслуженных врачей России.Сотрудники медцентра каждый год выполняют более 25 тыс операций, в том числе сложные и высокотехнологичные. Ежегодно медицинскую помощь в госпитале получают свыше 82 тыс человек.