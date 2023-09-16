Песков: в Кремле пока не планируют усиливать антиковидные меры безопасности

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не планируют усиливать антиковидные меры безопасности, но следят за ростом заболеваемости по России. Об этом сообщает SHOT.
По словам Пескова, по этому вопросу еще не было сигнала от отечественных врачей. Пресс-секретарь подчеркнул, что ситуация находится на контроле.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент нет оснований для введения масочного режима в РФ.
Напомним, в Доме правительства РФ временно вводится масочный режим и иные меры профилактики из-за сезонного роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом.
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Екатерина Коршунова