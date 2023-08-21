Петербургские врачи спасли новорожденного весом 320 граммов

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Как рассказал главный врач Первой детской больницы доктор медицинских наук Александр Гостимский, ребенок родился на 22-й неделе беременности и размером был с женскую ладонь. Теперь же он видит, дышит, питается и растет. Конечно, он еще долго пробудет в больнице, несколько месяцев. Но самое главное — новая маленькая жизнь продолжается, петербургские реаниматологи не позволили ей оборваться в самом начале. Это первый подобный случай в России.
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