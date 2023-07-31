Петербургские врачи спасли руку 16-летней школьнице

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Врачи Педиатрического университета Северной столицы провели сложнейшую операцию по спасению руки 16-летней школьницы. Девушка поступила в больницу с тяжелейшей травмой.
Юная петербурженка перелезала через ограду и зацепилась за прутья кольцом, надетым на палец. В результате безымянный палец просто оторвало, передает «Вечерний Санкт-Петербург». Девушку на скорой помощи доставили в университетскую клинику. Там хирурги провели ей сложнейшую операцию, которая длилась более четырех часов.
По словам медиков, им пришлось устранять многочисленные повреждения тканей, костей, связок и сосудов. Детские хирурги сделали все возможное, чтобы спасти кисть юной пациентке. Операция прошла успешно, сейчас рука девушки вне опасности.
Заведующий отделением микрохирургии Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета Юрий Махин рассказал, что за год к ним попадает около 30 пациентов с ампутациями. Специалист отметил, что с начала этого года в клинике вуза провели уже шесть операций детям, которые пострадали из-за колец на пальцах. Врач посоветовал ребятам снимать украшения, прежде чем отправляться на прогулку.
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Александр Бойцов