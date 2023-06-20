Pharmaceutics: В России научились определять рак мозга на ранней стадии по анализу крови

Фото: Фотобанк Московской области
До сегодняшнего дня наличие или отсутствие опухоли в мозгу человека выявлялось лишь путем ее гистологического исследования после удаления
Ученые Томского государственного университета научились определять рак мозга (глиому) на ранней стадии благодаря анализу крови, взятой у пациентов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Pharmaceutics.
Как правило, глиома — один из самых тяжелых видов опухоли головного мозга. Прежде всего это происходит из-за затруднительности ранней диагностики заболевания, даже несмотря на появление симптоматики. Поэтому до сегодняшнего дня наличие или отсутствие глиомы в мозгу человека выявлялось лишь путем гистологического исследования — но только тогда, когда новообразование уже удаляли хирургическим путем.
Но теперь, благодаря открытию томских ученых, больным глиомой станет доступен новый неинвазивный метод определения заболевания на основе биомаркеров в крови. Используя так называемую рамановскую спектроскопию, исследователи научились с высокой точностью выявлять в крови химические соединения, выделяемые опухолевыми клетками.
Ранее врач-невролог Рустем Гайфутдинов заявил, что определить рак мозга можно по различным симптомам, среди которых нарушения слуха, зрения и координации движений, эпилептические приступы. При обнаружении у себя подобных симптомов специалист рекомендовал незамедлительно обращаться к врачу.
Как правило, глиома — один из самых тяжелых видов опухоли головного мозга. Прежде всего это происходит из-за затруднительности ранней диагностики заболевания, даже несмотря на появление симптоматики. Поэтому до сегодняшнего дня наличие или отсутствие глиомы в мозгу человека выявлялось лишь путем гистологического исследования — но только тогда, когда новообразование уже удаляли хирургическим путем.
Ранее врач-невролог Рустем Гайфутдинов заявил, что определить рак мозга можно по различным симптомам, среди которых нарушения слуха, зрения и координации движений, эпилептические приступы. При обнаружении у себя подобных симптомов специалист рекомендовал незамедлительно обращаться к врачу.
Артем Путинцев