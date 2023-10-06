План по приведению к единому стандарту женских консультаций в Подмосковье выполнен на 60%

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«К единому стандарту привели 21 женскую консультацию, а до конца года обновим ещё 14. Таким образом, план исполнен на 60%. Кроме того, все администраторы прошли тренинги бесконфликтного общения», - привели в пресс-службе слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.Как отметили в министерстве, в медучреждениях установлена единая навигация, открыты кабинеты постановки на учёт по беременности в день обращения. Также установлены электронные табло с расписанием врачей, созданы зоны комфортного ожидания с удобной мебелью, кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами.
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