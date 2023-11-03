Почему собака писается при встрече хозяина, и что делать? – советы кинологов

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Когда собака писается при встрече вас дома, это может говорить как о простой радости, так и о серьёзном стрессе. Чтобы разобраться в причинах такого поведения, нужно обратить внимание на другие факторы, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Иногда именно хозяин становится главной причиной таких проявлений. Например, по возвращению домой вы журите питомца, что он разбросал вещи, собака будет пытаться подать сигналы примирения, чтобы успокоить хозяина, в том числе ими может быть мочеиспускание. В этом случае необходимо поработать над доверием, став с точки зрения собаки совершенно безопасным и предсказуемым», – отметил специалист.Чрезмерное перевозбуждение также может быть причиной того, что собака писается от радости, считает кинолог. Чаще всего непроизвольное мочеиспускание из-за всплеска эмоций проявляется у щенков. Взрослые чересчур эмоциональные животные также могут выражать свои чувства при виде хозяина подобным образом. В этом случае нужно снизить эмоциональность при встрече. Когда вы приходите домой, дождитесь момента, когда собака успокоится и только потом приветствуйте её.
Кинологи раскрыли, в каких случаях стресс полезен собакам
Важно больше времени уделять играм и ласкам, стать предсказуемым и надёжным лидером для собаки. Если собака мочится из-за того, что долго не может находиться одна дома, нужно постепенно приучать её к разлуке. Сначала оставлять на несколько минут в закрытой комнате, постепенно увеличивая интервалы. Также можно предлагать ей игрушки, которые могут увлечь самостоятельной игрой. Постепенно собака научится спокойно находиться дома без хозяина.
Ещё одной причиной непроизвольного мочеиспускания может стать нарушенный режим дня. Кинологи напоминают, что собака может сидеть без выгула максимум 12 часов. Больший промежуток будет опасен для здоровья питомца. В этом случае проблему можно решить, наладив режим дня.
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Екатерина Шмакова