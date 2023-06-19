Почти 2 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
Участниками акции «Проверь здоровье в парке» в минувшие выходные, стали более 2000 человек. Акция проходила в 20 городских округах региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«Важно не забывать о себе и своевременно проходить профилактические смотры. За прошедшие выходные свое здоровье в парках региона проверили более 670 человек, а за все время проведения акции уже почти 2 тысяч», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Ранее сообщалось, что регулярная диспансеризация поможет сохранить здоровье и диагностировать болезнь на ранней стадии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.