В Координационный центр по паллиативной помощи поступило почки 24 тысячи звонков

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Главной задачей паллиативной помощи является обеспечение лучшего, насколько это возможно, качества жизни пациента.
В Подмосковье особое внимание уделяется развитию паллиативной службы. Координационный центр по паллиативной помощи начал работать в Подмосковье год назад.
За время работы Центра сотрудники приняли порядка 24 тысяч звонков, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Сотрудники центра координируют оказание медицинской помощи паллиативным больным в Подмосковье, работу патронажных бригад, осуществляют маршрутизацию паллиативных пациентов, при необходимости организуют их транспортировку.
Получить консультацию по оказанию медицинской помощи паллиативным пациентам можно на интернет-портале «Паллиативная помощь» или по номеру +7 (498) 683 83 83.
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За время работы Центра сотрудники приняли порядка 24 тысяч звонков, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В Подмосковье большое внимание уделяется развитию паллиативной службы. В прошлом году заработали «горячая линия» по паллиативу и Координационный центр, в этом году ввели в работу интернет-портал «Паллиативная помощь». За год работы Координационного центра сотрудники обработали около 24 тыс. звонков, осуществили почти 570 выездов патронажных бригад на дом и организовали госпитализацию 552 пациентов», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.Паллиативная помощь — помощь неизлечимо больным гражданам, страдающим заболеваниями, которые не поддаются излечению, и включает в себя медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера, уход, а также предоставления таким пациентам социальных услуг, мер социальной защиты и поддержки.
Получить консультацию по оказанию медицинской помощи паллиативным пациентам можно на интернет-портале «Паллиативная помощь» или по номеру +7 (498) 683 83 83.
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Алиса Сергиенко