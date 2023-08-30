Почти 270 тыс. консультаций провели сотрудники кардиопульта на областной станции скорой помощи с начала года

Благодаря работе кардиопульта на станциях скорой помощи, специалисты могут дистанционно передавать данные ЭКГ врачу-кардиологу и получить расшифровку также дистанционно, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Такая практика особенно важна при оказании помощи пациентам, с подозрениями на инфаркт.
«С начала года сотрудники кардиопульта провели уже почти 270 тыс. консультаций. При этом в 3% случаев пациенты были госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья для оказания медицинской помощи», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.Бригады скорой помощи оснащены кардиопультами, благодаря закупке новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи ЭКГ. На сегодняшний день все выездные бригады скорой помощи оснащены такими аппаратами.
Читайте также:
На высокотехнологичную медпомощь жителям Подмосковья направлено 3,6 млрд рублей.
В Подмосковье в этом году отремонтируют 12 объектов скорой помощи.