Почти 3 тыс. человек проверили своё здоровье в подмосковных парках

У жителей Подмосковья была возможность проверить свое здоровье в рамках акции «Проверь здоровье в парке»

Участниками акции «Проверь здоровье в парке» в минувшие выходные, стали более 3000 человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Акция проходила в 23 городских округах региона: Ленинский, Воскресенск, Щёлково, Химки, Чехов, Коломна и других.





«Уже месяц в Подмосковье проводится акция по выездным медосмотрам в парках. За это время наши больницы совершили 128 выездов, благодаря которым проверить своё здоровье в парках смогли почти 3 тыс. человек», – сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

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