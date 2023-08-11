Почти 300 медработников из Подмосковья примут участие в профессиональной премии

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Победители конкурса получат единовременную денежную выплату в размере от 120 тысяч рублей до 180 тысяч рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Мы хотим поддержать тех специалистов, кто уже долгое время трудится в Подмосковье. Также с этого года расширили перечень специальностей — добавили врачей-хирургов и врачей-онкологов. Всего в настоящее время поступило порядка 300 заявок от медработников», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.Участники будут проходить конкурсные испытания: теория, практика и решение ситуационных задач.
Поучаствовать в конкурсе могут врачи:
— акушер-гинеколог;
— кардиолог;
— невролог;
— врач общей практики;
— оториноларинголог;
— офтальмолог;
— педиатр;
— врач и фельдшер скорой медицинской помощи;
— терапевт;
— медсестра/медбрат и другие.
Узнать подробности участия и ознакомиться с остальными специальностями можно по ссылке.
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