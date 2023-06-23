Почти 340 вылетов совершила санавиация в Подмосковье с начала года

Светлана Стригункова: Санитарная авиация необходима для срочной транспортировки пациентов, нуждающихся в экстренной медпомощи

Санитарная авиация работает на базе «Территориального центра медицины катастроф» региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В соствы медицинских бригад санитарной авиации входят высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи.





Санавиация организована благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

«Санитарная авиация необходима для срочной транспортировки пациентов, нуждающихся в экстренной медпомощи. С начала года в Московской области вертолеты санавиации вылетали к пациентам 339 раз. Было эвакуировано 334 пациента, из них 217 детей», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в Красногорскую, Химкинскую, Подольскую, Одинцовскую больницы, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

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