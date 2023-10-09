Почти 40 старых рентген-аппаратов и флюорографов заменили с начала года в больницах Подмосковья

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Так, недавно в поликлинике №11 в балашихинском микрорайоне Кучино заработал рентген-аппарат отечественного производства. На нём бесплатно, по полису ОМС, будут обследовать взрослых пациентов. На обследование направит лечащий врач. Всего в Балашихинской больнице за два года заменили пять устаревших рентгеновских аппаратов, в планах – ещё два в текущем году.
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