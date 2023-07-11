Подмосковные врачи провели почти 50 тыс. телемедицинских консультаций для беременных

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В режиме онлайн-консультации беременная может скорректировать лечение, проконсультироваться у специалиста, у психолога, познакомиться с врачом, принимающим роды и др, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Беременность – особый период в жизни любой женщины и не имеет значения, первая она или нет. Важно, чтобы пациентка чувствовала безопасность и комфорт от начала планирования беременности до рождения ребенка.
«Проект «Наша женская консультация» реализуется в регионе с начала года. Он позволит внедрить единый стандарт работы, ввести новые услуги, в том числе индивидуальное сопровождение беременности и телемедицинские консультации. Благодаря таким онлайн-приемам беременная женщина может сэкономить время на поход в поликлинику к врачу и задать все волнующие ее вопросы онлайн. Всего с начала года врачи провели почти 50 тысяч телемедицинских консультаций для беременных», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Такой масштабный проект, как «Наша женская консультация» позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи, доступность и, что самое главное, скорость ее получения.
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